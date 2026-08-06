La Fédération égyptienne de football a mis fin à la polémique entourant les informations selon lesquelles elle aurait déposé une demande auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports afin d'accorder à un certain nombre de clubs un délai supplémentaire pour régulariser leur situation juridique et administrative avant le début de la nouvelle saison.

Une source responsable au sein de la Fédération a affirmé, dans des déclarations à la presse, que ces informations étaient totalement fausses, précisant que la Fédération n'avait envoyé aucune correspondance officielle au ministère de la Jeunesse et des Sports comportant une demande visant à accorder à 22 clubs un délai d'une saison complète, comme cela a été rapporté.

La source a souligné que la réalité des faits était totalement différente de ce qui a été avancé, expliquant que c'est l'un des clubs, qui souffre encore d'une crise liée à l'obtention de sa licence juridique, qui a déposé une demande de délai afin de finaliser ses démarches, et non la Fédération égyptienne de football.

La source a insisté sur le fait que la Fédération applique les règlements en vigueur à tous les clubs sans exception, et qu'elle n'a présenté aucune demande collective concernant l'octroi d'un délai à un certain nombre de clubs, faisant remarquer que ce qui a été rapporté dans ce dossier ne repose sur aucun document ni aucune correspondance officielle émanant de la Fédération.

La source a conclu ses déclarations en soulignant l'importance de vérifier l'exactitude des informations avant de les diffuser lorsqu'elles concernent les licences des clubs, et de se référer aux sources officielles, notamment dans le contexte des préparatifs en cours pour le début des compétitions de la nouvelle saison.

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