Bien qu'il se soit contenté du Ballon d'Argent parmi les distinctions officielles décernées par la Fédération internationale de football association (FIFA), après la victoire de l'Espagne sur l'Argentine en finale de la Coupe du monde 2026, Lionel Messi a reçu une reconnaissance individuelle d'une autre instance.

La Fédération internationale de l'histoire et des statistiques du football (IFFHS) a élu Messi meilleur joueur du tournoi, en récompense de son rendement et de son influence majeure dans le parcours de l'Argentine jusqu'à la finale.

Le choix du capitaine de la sélection argentine s'est appuyé sur son indice de performance, qui repose sur les évaluations des matches, le nombre de buts, les passes décisives et l'impact global du joueur lors des rencontres du tournoi, en particulier durant les phases à élimination directe.

Âgé de 39 ans, Messi a disputé huit matches en Coupe du monde, au cours desquels il a inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives, portant son total à 12 contributions décisives.

Ce sacre intervient quelques jours après que la Fédération internationale de football association (FIFA) a attribué le Ballon d'Or officiel du meilleur joueur de la Coupe du monde au capitaine de l'Espagne Rodri, tandis que Messi s'est contenté du Ballon d'Argent, le Ballon de Bronze revenant à la star française Kylian Mbappé.

La différence entre les lauréats reflète la différence des critères d'évaluation entre les deux instances : les récompenses de la FIFA reposent sur un vote officiel, tandis que le classement de l'IFFHS s'appuie sur un indice statistique spécifique qui mesure la performance individuelle et l'impact technique tout au long du tournoi.

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