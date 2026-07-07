Éliminée par le Portugal à l’issue d’une rencontre ponctuée de décisions arbitrales controversées, la Fédération croate de football attaque désormais directement la FIFA et menace de porter l’affaire en justice pour obtenir des explications.

Les Croates ont ainsi quitté les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, battus 2-1 par le Portugal vendredi dernier à l’aube.

Les polémiques arbitrales qui entachent la Coupe du monde 2026 se multiplient. Quelques heures seulement après la vive controverse suscitée par l’affaire de l’attaquant américain Folarin Balogun, un nouveau cas a fait grand bruit, accentuant la pression sur la FIFA.

Cette fois, c’est la sélection croate qui estime avoir été privée de qualification en raison de plusieurs décisions arbitrales qu’elle juge incompréhensibles, selon le site « Foot Mercato ».

Le but du défenseur Josko Gvardiol, finalement annulé après intervention de la vidéo, cristallise la colère de la Fédération croate de football.

Les images du match continuent d’alimenter la polémique sur le Vieux Continent. La FIFA a justifié sa décision en expliquant que le capteur intégré au ballon avait détecté un contact avec les cheveux d’Igor Matanoović, entraînant l’annulation du but égalisateur. Une explication qui n’a pas convaincu les Croates.

Déjà pointée du doigt pour les controverses arbitrales qui ont émaillé cette édition, la FIFA se retrouve de nouveau sous le feu des critiques. Cette fois, la Fédération croate de football a franchi un cap : elle a déposé une réclamation officielle auprès de la FIFA et réclame des explications précises, tout en se réservant le droit d’engager d’autres actions.

Dans une lettre adressée au président de la FIFA, Gianni Infantino, la Fédération croate ne s’est pas contentée de contester les décisions de l’arbitre norvégien Espen Eskas, elle a aussi dénoncé le processus qui a conduit à ces choix.

Le porte-parole de la fédération, Tomislav Pakak, a exposé la position officielle de celle-ci en termes fermes, déclarant : «La Fédération croate de football a adressé une lettre au président de la FIFA, Gianni Infantino, pour exprimer sa profonde déception et son désaccord concernant le résultat du match contre le Portugal. Notre contestation ne porte pas sur les décisions d’arbitrage en elles-mêmes – sujet de débat après chaque rencontre – mais sur les procédures qui ont conduit à ces décisions. Tout d’abord, nous estimons que le protocole de la technologie d’assistance vidéo (VAR) a été appliqué de manière tout à fait erronée lors du penalty accordé au Portugal, et qu’il n’aurait pas dû être demandé à l’arbitre de consulter la vidéo. »

Il a ajouté : « Plus important encore, sur l’égalisation de Juranović, le drapeau de hors-jeu a été levé contre Bašalić sous prétexte d’une intervention inexistante de Matanović, alors que le capteur indiquait le contraire. »

La Fédération croate ne se contente pas d’une simple protestation : elle réclame désormais une réponse officielle de la FIFA sur l’ensemble du processus.

Elle considère que cette utilisation de la technologie crée un précédent dangereux pour le football mondial et risque d’ouvrir la boîte de Pandore des contestations arbitrales.

Tomislav Pakak a persisté, sans modérer ses propos : « Nous estimons qu’il s’agit d’un abus de la technologie, que nous accueillons favorablement dans le football, mais nous considérons que cette application ne profite ni à la FIFA, ni aux équipes, ni aux supporters. »

Il a conclu : « Nous savons que notre message n’atténuera pas la douleur et la déception des supporters et des joueurs, mais nous croyons qu’il est important d’alerter la FIFA et d’exiger une explication détaillée de toutes les décisions prises. »