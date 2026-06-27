La Fédération brésilienne de football exprime son courroux et adresse un courrier officiel au président de la FIFA, Gianni Infantino

La Fédération brésilienne de football (CBF) a adressé une lettre au président de la FIFA, Gianni Infantino, pour protester contre l'annulation d'un but de Vinícius Júnior lors du match contre l'Écosse.

Mercredi soir, l’attaquant a brillé en inscrivant un doublé, offrant ainsi une large victoire 3-0 au Brésil.

Il a même failli signer un triplé : l’un de ses buts a été refusé après intervention du VAR pour une faute signalée sur Jack Hendry juste avant l’action.

La CBF, par la voix de son président Samir Xaud, conteste cette décision dans un courrier adressé à Gianni Infantino : « Si le principe directeur de cette Coupe du monde est de respecter l’interprétation de l’arbitre et de limiter au maximum celle du VAR, il est essentiel que cette philosophie soit appliquée de manière cohérente. »

Cette colère s’explique en partie par l’identité de l’arbitre : César Ramos. Le Mexicain avait déjà dirigé le match Brésil-Suisse lors de la Coupe du monde 2018.

En 2018, il avait déjà arbitré le match entre le Brésil et la Suisse, validant un but de Steven Zuber malgré une possible faute sur Miranda, un souvenir encore vif dans les esprits brésiliens.

« Il est compréhensible que des questions se posent lorsque le même arbitre est à nouveau impliqué dans une décision importante concernant le Brésil pendant la Coupe du monde », poursuit la lettre. Par ce courrier, la fédération brésilienne espère que la FIFA réfléchira à ses propres agissements.