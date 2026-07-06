La Fédération brésilienne de football a réaffirmé ce lundi son soutien total à l’arbitre brésilien Rafael Klaus, qui a brandi un carton rouge à l’encontre de l’attaquant de l’équipe nationale américaine Folarin Balogun. Cette prise de position fait suite aux récentes accusations du président américain Donald Trump et souligne que l’arbitre possède «une carrière marquée par l’excellence technique, une conduite irréprochable et un respect absolu pour le football».

Selon le journal espagnol « Marca », la CBF a diffusé un communiqué aux médias brésiliens pour souligner que Rafael Klaus est actuellement l’un des meilleurs arbitres mondiaux et que son parcours professionnel ne comporte aucun incident susceptible de remettre en cause son intégrité ou d’alimenter le moindre soupçon.

La CBF a par ailleurs rappelé que Klaus bénéficie d’une reconnaissance mondiale comme l’un des meilleurs arbitres en activité, insistant sur le fait qu’« aucun élément au cours de sa carrière ne peut entacher sa réputation ou susciter le moindre soupçon ».

La Fédération de football de l’État de São Paulo, dont dépend Klaus, lui a également apporté un soutien « inconditionnel », qualifiant les attaques dont il fait l’objet de « insinuations regrettables, sans aucun fondement, qui tentent de remettre en cause son intégrité ».

La CBF a rappelé que sa réputation s’appuie sur « l’éthique, le sérieux, le dévouement et l’excellence technique », et qu’aucun élément concret ne vient entacher son parcours.

La fédération a rappelé que cet arbitre de 46 ans a officié lors de deux Coupes du monde, dirigé la finale de la Copa América 2024 et arbitré sept finales du championnat de l’État de São Paulo.

Ces prises de position officielles font suite aux déclarations de Donald Trump, qui avait critiqué la décision de l’arbitre brésilien d’expulser Folarin Balogun, l’attaquant de l’équipe des États-Unis, lors du match des seizièmes de finale contre la Bosnie-Herzégovine, avant que la sanction ne soit par la suite annulée.

Après la rencontre, remportée 2-0 par les États-Unis, Trump a révélé avoir demandé à la Fédération internationale de football (FIFA) de réexaminer l’incident, estimant que l’intervention de l’attaquant monégasque n’était pas fautive et qualifiant Klaus de « quelque peu suspect ».

« Je pensais qu’il s’agissait de deux grands sportifs courant à toute vitesse qui se sont percutés et se sont emmêlés, et non pas d’une personne en train de frapper une autre au visage ou quoi que ce soit de ce genre », a-t-il expliqué.

Il a ajouté : « Cette décision, qui semble un peu suspecte, si vous examinez son parcours… Je ne veux pas le dire parce que je n’aime pas susciter la polémique, mais c’est vraiment suspect. »

La décision d’annuler la suspension de Balogun, meilleur buteur américain du tournoi avec trois réalisations, a provoqué une vive polémique. Plusieurs instances continentales, dont l’UEFA, estiment que cet incident porte atteinte à « l’intégrité et à la crédibilité » de la Coupe du monde.

Dans un communiqué au ton très ferme, l’UEFA a déclaré : « Lorsque l’application des règles n’est plus garantie par ceux-là mêmes qui sont chargés de les faire respecter, l’intégrité du jeu est remise en cause et la crédibilité de la compétition s’en trouve entachée », qualifiant la décision de la FIFA d’« inédite, incompréhensible et injustifiable ».