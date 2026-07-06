La Fédération belge a officialisé sa contestation de la décision de la FIFA de lever la suspension automatique de l’attaquant américain Folarin Balogun, expulsé lors du match contre la Bosnie-Herzégovine.

La FIFA s’est heurtée à une situation épineuse en annonçant, de manière inattendue, que Folarin Balogun était autorisé à jouer avec les États-Unis lors du huitième de finale contre la Belgique, bien qu’il eût reçu un carton rouge direct au tour précédent face à la Bosnie-Herzégovine.

Selon des sources proches du journal « The Athletic », la Fédération belge a officiellement déposé un recours auprès de la FIFA pour contester cette décision.

Les fédérations américaine et belge ont été conviées à présenter leurs mémoires ce lundi matin, une exigence qui a exaspéré les Belges, privés d’accès à la décision officielle de la FIFA, toujours confidentielle.

Un membre de la commission d’appel de la FIFA – qui ne représente ni l’UEFA ni la CONCACAF afin d’éviter tout conflit d’intérêts – a été désigné pour entendre les deux parties avant de rendre une décision définitive.

La Fédération belge avait déjà publié un communiqué virulent pour dénoncer la décision de la FIFA, qu’elle concluait ainsi : « Afin de protéger les droits légitimes de toutes les équipes participantes et de préserver les principes fondamentaux du fair-play dans notre sport, tant pour cette Coupe du monde que pour les futures éditions du tournoi, la Fédération royale de football examine toutes les options possibles. »







