La Fédération belge de football tire la sonnette d'alarme : la FIFA répond de manière ridicule à sa réclamation dans l'affaire Balogun

La polémique autour de la levée de la suspension de Folarin Balogun lors de la Coupe du monde connaît un nouveau rebondissement. Dans un communiqué, la Fédération belge de football a révélé la manière d’agir de la FIFA, ce qui soulève à nouveau d’énormes interrogations.

L’attaquant américain Folarin Balogun, expulsé lors d’un précédent match, devait initialement purger sa suspension face à la Belgique, mais la FIFA a soudainement transformé cette sanction en un simple avertissement avec sursis. Peu après cette décision, on a appris que la Maison-Blanche avait contacté Gianni Infantino, ce qui a renforcé les soupçons de collusion.

Bien que la FIFA ait affirmé que cet appel n’avait eu aucune influence, la Belgique, qui affrontera donc les États-Unis cette nuit, se sent lésée. Elle avait déjà fait savoir qu’elle allait prendre des mesures. La Fédération belge de football vient de publier un nouveau communiqué, dans lequel elle met en lumière la réaction singulière de la FIFA.

« La KBVB a demandé à la FIFA une copie de la décision, une explication de la procédure suivie et un exposé de sa position concernant les règlements applicables. En guise de réponse, la FIFA a adressé une lettre à la KBVB lui indiquant que cette demande était automatiquement considérée comme un recours, qu’un juge avait été désigné et que la fédération belge disposait de quelques heures seulement pour finaliser ce recours. »

« La FIFA n’a fourni aucune information à ce sujet. Tout cela s’est déroulé alors que la FIFA refusait parallèlement de répondre aux demandes légitimes de l’URBSFA », peut-on lire. La fédération belge de football a par ailleurs relevé un autre élément tout à fait singulier.

« Lors de la réunion de coordination match, la FIFA a délibérément supprimé de sa présentation le volet consacré à la suspension automatique des joueurs. Ce sujet figurait pourtant à l’ordre du jour de toutes les réunions similaires précédant chacun des quatre matchs précédents. La KBVB a demandé à la FIFA, tant oralement que par écrit, des explications sur ce changement, mais n’a, une fois de plus, reçu aucune réponse. »

« Pour être clair : à ce jour, l’URBSFA n’a reçu aucune décision ni explication de la FIFA sur ce dossier. Elle n’a donc d’autre choix que de contester l’éligibilité du joueur pour la prochaine rencontre. »

« Quel que soit l’issue sportive de la rencontre, la KBVB se dit profondément attristée par la tournure des événements et entend, dans les heures, les jours et les mois à venir, continuer à défendre avec fermeté les principes fondamentaux de l’éthique et de la concurrence loyale, ainsi que les intérêts du football dans son ensemble. »