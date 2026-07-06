La Fédération belge de football est consternée par l’attitude de la FIFA dans l’affaire Balogun

Florin Balogun sera bien aligné avec les États-Unis contre la Belgique en huitièmes de finale de la Coupe du monde. La Fédération belge de football a déposé une réclamation, mais celle-ci n’a pas été retenue par la FIFA, a-t-on appris lundi.

L’attaquant avait écopé d’un carton rouge direct lors du seizième de finale face à la Bosnie-Herzégovine (2-0) pour un tacle jugé trop viril, entraînant une suspension automatique d’un match. Cette sanction a finalement été annulée par la FIFA, selon des sources concordantes, après l’intervention du président américain Donald Trump et de son équipe d’avocats.

La Fédération belge de football (RBFA) n’a eu d’autre choix que de déposer un recours contre cette décision, ayant découvert la levée de la suspension par les médias. Elle a immédiatement demandé des éclaircissements à la FIFA.

« En guise de réponse, la FIFA a adressé un courrier à la RBFA pour lui signifier que cette prise de position était considérée comme un recours, qu’un juge avait été désigné et que la RBFA disposait de quelques heures seulement pour le compléter. La FIFA n’a fourni aucune information », indique un communiqué de la fédération belge.

« Selon ses propres règlements, un recours n’est recevable que si la décision motivée a d’abord été communiquée à la partie contestante. Alors que la RBFA cherchait simplement à obtenir une explication légitime, la FIFA a elle-même créé une procédure d’appel et a ensuite immédiatement fait en sorte que l’appel soit déclaré irrecevable », ajoute la RBFA, perplexe.

La RBFA regrette vivement ce manque de transparence et « n’a d’autre choix que de contester l’éligibilité du joueur pour la prochaine rencontre ».

Les États-Unis et la Belgique s’affronteront mardi à 2 h 00 (heure locale) au stade des huitièmes de finale. Le vainqueur défiera le Portugal ou l’Espagne en quarts.