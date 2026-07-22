La Fédération anglaise de football a annoncé, ce mercredi, l'inculpation officielle de Tunde Ikert, l'entraîneur de Southampton, dans le cadre de l'affaire d'espionnage qui a suscité une vive polémique la saison dernière.

L'agence « Reuters »a rapporté que la Fédération anglaise estime qu'Ikert a approuvé la surveillance des séances d'entraînement des clubs d'Oxford United, d'Ipswich Town et de Middlesbrough avant leurs confrontations face à Southampton, ce qui a été considéré comme une violation du règlement régissant la compétition.

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Une commission de discipline indépendante avait annoncé, en mai dernier, que l'entraîneur avait reconnu avoir donné son accord pour ce comportement, ce qui a entraîné l'exclusion de Southampton de la finale des barrages d'accession à la Premier League.

Au terme de l'enquête menée par la Fédération anglaise, Ikert a été inculpé pour comportement répréhensible en raison de sa violation présumée du règlement, tandis que la Fédération a précisé, via son compte officiel sur la plateforme « X », que l'entraîneur est tenu de répondre aux accusations au plus tard le 28 juillet.

Le communiqué de Southampton

De son côté, Southampton a publié un communiqué dans lequel le club a confirmé avoir connaissance de l'inculpation, déclarant : « Tunde et le club continueront de coopérer pleinement et en toute transparence avec la Fédération anglaise de football. »

Et d'ajouter : « Le club continuera également d'apporter son plein soutien à Tunde et à son staff, tandis que nous œuvrons à réaliser notre objectif de retour en Premier League. »

Southampton avait été sanctionné par une exclusion de la finale des barrages d'accession à la Premier League, décrite comme « la plus chère du football », étant donné que la victoire dans cette rencontre offre à son vainqueur le billet pour l'élite, en plus de retombées financières futures estimées à environ 200 millions de livres sterling (268,1 millions de dollars), et ce, après que le club a reconnu avoir surveillé les entraînements de ses concurrents moins de 72 heures avant les matchs.

Dans le sillage de cette crise, l'entraîneur allemand Ikert a publié des excuses via les comptes de Southampton sur les réseaux sociaux, affirmant que le fait de regarder les entraînements des adversaires était une « pratique habituelle » dans les autres championnats où il avait précédemment exercé.