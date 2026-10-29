Le club d'Arsenal a encaissé un coup dur après l'annonce faite ce jeudi par la Fédération anglaise de football du rejet de l'appel déposé par le club contre le carton rouge reçu par sa jeune pépite Max Dowman lors d'un match de la Coupe de la Ligue.

Le joueur, âgé de seulement 16 ans, avait été expulsé à la 85e minute du match catastrophique de mardi dernier qu'Arsenal a perdu aux tirs au but 5-3 face à Fleetwood Town, un club de quatrième division, après un match nul 1-1, à la suite d'un coup porté au joueur adverse Harrison Neal lors d'un tacle violent.

Une commission indépendante rejette l'appel d'Arsenal

Arsenal avait ensuite déposé un double appel, contre la décision d'expulsion elle-même et contre la sévérité de la sanction, mais la Fédération anglaise a confirmé dans un communiqué officiel qu'une commission réglementaire indépendante avait rejeté les deux réclamations.

La Fédération a déclaré, dans son communiqué : « Une instance réglementaire indépendante a annoncé le rejet des réclamations pour exclusion abusive et sanction excessive formulées au sujet de Max Dowman, et le joueur d'Arsenal sera suspendu pour trois matchs », en précisant que les motifs détaillés de la décision seraient publiés ultérieurement.

Trois matchs bouillants sans le talent

Avec cette décision, Dowman manquera trois matchs nationaux décisifs pour Arsenal en championnat contre Liverpool, Hull City et Newcastle United, ce qui signifie son absence des compétitions nationales jusqu'au choc au sommet durant lequel Arsenal recevra Manchester City le 29 novembre.

En revanche, la décision apporte une seule bonne nouvelle à Mikel Arteta, puisque la suspension ne s'applique pas aux compétitions européennes, ce qui signifie que Dowman restera disponible pour participer au match de Ligue des champions tant attendu contre le Slavia Prague le 4 novembre.