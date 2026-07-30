La Fédération anglaise déclare la guerre à la proposition d'Infantino : le football n'appartient pas à la FIFA

La confrontation entre la Fédération internationale de football (FIFA) et l'Union des associations européennes de football (UEFA) a atteint un point sans précédent, après que les sélections européennes ont menacé de boycotter la Coupe du monde si Gianni Infantino poursuivait la mise en œuvre de son projet controversé de privatisation de la compétition.

Des rapports avaient révélé précédemment que le président de la FIFA, en butte à de vives critiques, prévoyait de créer une société sœur baptisée « FIFA Forward Enterprise » pour gérer ses compétitions, à commencer par la Coupe du monde, avant de vendre une grande partie de ses actions à des investisseurs du secteur privé, un projet que le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, a qualifié de « franchissement de toutes les limites ».

L'UEFA a tenu aujourd'hui une réunion d'urgence avec ses 55 fédérations membres, à l'issue de laquelle une décision historique a été prise. Elle a affirmé dans un communiqué officiel : « À la suite des discussions d'aujourd'hui, aucune sélection nationale relevant de l'UEFA ne participera à une quelconque compétition de la FIFA tant que ces propositions resteront d'actualité, à moins que cette proposition ne soit entièrement abandonnée et que des garanties contraignantes soient apportées attestant que la FIFA n'ouvrira ni ses conseils d'administration ni ses compétitions à la propriété privée. »

Entre-temps, un porte-parole de la Fédération anglaise de football a déclaré, dans des propos décisifs rapportés par le journal britannique « The Sun » : « Nous faisons front commun avec nos homologues européens et soutenons pleinement leur position collective. »

Le représentant de la Fédération anglaise de football a ajouté : « Nous nous opposons aux projets de la FIFA. La Coupe du monde de football appartient au football et il en sera toujours ainsi. »

Cette escalade place la prochaine édition du plus grand événement footballistique au monde face à une crise existentielle, puisqu'elle se disputerait théoriquement sans des sélections du calibre de l'Angleterre, de la France et de l'Espagne en cas de mise en œuvre du boycott.

De son côté, la FIFA affirme n'avoir besoin que de l'accord de la majorité de ses 211 fédérations pour faire adopter le projet, ce qui signifie qu'elle pourrait le lancer sans le soutien de l'Europe. Toutefois, de nombreuses critiques se sont abattues sur ce plan, la plus notable émanant du Premier ministre britannique Andy Burnham.

Burnham a écrit sur le site « X » : « Le football n'appartient pas aux investisseurs, il appartient aux supporters. La Coupe du monde n'est pas une marchandise. C'est la plus grande compétition du monde du sport, et elle n'a jamais appartenu à quiconque qui pourrait la vendre. Le football appartient aux supporters, il en a toujours été ainsi, et il en sera toujours ainsi. »