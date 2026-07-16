La Fédération anglaise de football statuera sans délai, dès la fin du match perdu contre l’Argentine, sur l’avenir de Thomas Tuchel

Selon la BBC, l'Angleterre maintient Thomas Tuchel à son poste de sélectionneur, information confirmée par Fabrizio Romano.

Mercredi soir, les Three Lions ont été éliminés en demi-finale de la Coupe du monde par l’Argentine, et les choix du sélectionneur ont immédiatement suscité un vif débat.

Les Three Lions ont ouvert le score à la 55e minute par Anthony Gordon, qui a repris un centre de Jude Bellingham.

Mais lorsque Tuchel a remplacé Gordon par le défenseur Ezri Konsa, tout a basculé pour les Three Lions. Les buts d’Enzo Fernández et de Lautaro Martínez ont finalement scellé leur sort.

Après la rencontre, ses choix tactiques ont été vivement critiqués dans les médias britanniques, et même l’un de ses joueurs, Marc Guehi, a exprimé des réserves sur la gestion des remplacements.

Malgré ces critiques, la FA ne remet pas en question la position de Tuchel. Sous contrat jusqu’à l’Euro 2028, qui se tiendra en Angleterre, l’Allemand ira au bout de son engagement.