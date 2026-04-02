La Fédération anglaise de football porte des accusations contre Maguire

La Fédération anglaise de football a porté plainte contre Harry Maguire pour sa réaction après son expulsion lors du match de son équipe, Manchester United, contre Bournemouth, qui s'est soldé par un match nul 2-2.

Maguire (33 ans) a reçu un carton rouge direct à la 78e minute de la 31e journée de Premier League, après avoir fait faute sur l'attaquant de Bournemouth, Ivanelson, dans la surface de réparation.

La décision de l'arbitre Stuart Attwell a ensuite été confirmée par la vidéo d'assistance à l'arbitrage (VAR), et les locaux ont marqué le penalty, tandis que Maguire, furieux de cette décision, s'en est pris à Attwell et au quatrième arbitre Matt Donohue.

Sa réaction lui a valu des ennuis, comme l'indique un communiqué de la Fédération anglaise de football : « Harry Maguire a été mis en accusation après son expulsion à la 78e minute du match de Premier League opposant Manchester United à Bournemouth le 20 mars dernier. »

Selon le journal « Mirror », le défenseur anglais aurait eu un comportement inapproprié, utilisé des propos injurieux ou humiliants, ou eu un comportement inapproprié envers le quatrième arbitre après son expulsion.

Le journal ajoute que Harry Maguire a jusqu'au 2 avril pour présenter sa défense.

Maguire a été suspendu pour un match, ce qui l'empêchera de disputer la rencontre des Red Devils contre Leeds United le lundi 13 avril, mais sa suspension pourrait être prolongée compte tenu des accusations portées contre lui.

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