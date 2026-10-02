La Fédération anglaise brise le silence sur le scandale de Manchester City par un communiqué officiel

La Fédération anglaise de football a mis en garde contre les répercussions graves de la décision condamnant Manchester City dans l'affaire des infractions financières, soulignant que le verdict rendu par la commission indépendante soulève d'importantes questions quant à l'intégrité du jeu.

Dans un communiqué officiel publié ce vendredi, la Fédération anglaise a déclaré : « Nous étudions attentivement la décision et ses répercussions, et nous prendrons les mesures appropriées si nécessaire. »

La position de la Fédération intervient après la confirmation de la condamnation de Manchester City pour l'ensemble des chefs d'accusation liés à la violation du règlement financier de la Premier League anglaise, durant la période allant de la saison 2009-2010 à la saison 2017-2018.

Bien que le club continue de nier avoir commis la moindre infraction, il a jusqu'au vendredi pour faire appel de la décision.

La Fédération anglaise a ajouté : « Étant donné que la procédure entre la Premier League et le club de Manchester City est toujours en cours, nous n'avons pas l'intention de faire davantage de commentaires à ce stade, mais nous continuerons de suivre de près l'évolution de la situation. »

Le financement d'Abou Dabi au cœur de l'appel attendu

Dans ce contexte, des sources ont indiqué au site « BBC Sport » que Manchester City devrait fonder son appel sur l'argument selon lequel les principaux contrats de sponsoring auraient été financés par le gouvernement d'Abou Dabi, et non par les propriétaires du club.

Les conclusions de la commission indépendante avaient indiqué que City avait conclu des « contrats fictifs » avec un certain nombre de partenaires commerciaux, dans le cadre d'un dispositif destiné à dissimuler un financement secret dépassant les 830 millions de livres sterling.

De son côté, la Premier League a affirmé que le club « avait enfreint les règles de la ligue de manière systématique sur une période de près de dix ans ».

L'affaire reste ouverte dans l'attente des prochaines démarches juridiques, alors que l'on guette ce que pourrait donner l'appel éventuel et si cette évolution conduira à des mesures supplémentaires à l'encontre du club.