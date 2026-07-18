Jamie George, le capitaine de l’équipe d’Angleterre de rugby, a prévenu que ses joueurs réagiraient avec fermeté en cas de nouvelles insultes racistes lors de la rencontre face à l’Argentine, programmée ce samedi pour la troisième journée du Tournoi des Nations.

Ce rappel ferme intervient un an après les insultes racistes subies par des joueurs anglais lors d’un match en Argentine, et alors que le contexte est encore tendu, quelques jours seulement après la demi-finale de la Coupe du monde de football remportée par l’Argentine face à l’Angleterre (2-1) aux États-Unis.

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Les Anglais se souviennent de leur déplacement à San Juan, en juillet 2025, lorsque les deux remplaçants Asher Oboku-Fordgore et Chandler Cunningham-South avaient été victimes d’insultes racistes de la part du public argentin. Un an plus tard, la sélection anglaise réaffirme sa volonté de réagir si le scénario se répète.

« Si un tel incident venait à se produire, il mériterait une réaction très ferme », a déclaré Jamie George lors d’une conférence de presse. « Cela n’a pas sa place dans notre monde, j’en suis absolument convaincu. Nous avons mené des discussions sur un scénario de type “et si ?” ». J’espère sincèrement, et je suis optimiste, que la Fédération argentine de rugby (UAR) aura agi avec sérieux. »

Selon le journal français L’Équipe, George a ajouté : « En parallèle, nous avons un plan de secours. La première chose que nous ferons sera d’informer l’arbitre de ce que nous avons vu afin qu’il l’intègre dans son rapport. Quant à ce que nous ferons de notre côté, nous sommes en train de prendre une décision à ce sujet. »

Le joueur des Saracens a par ailleurs indiqué qu’il échangerait avec ses coéquipiers, aux origines diverses, pour définir la meilleure façon de gérer tout incident éventuel.

Interrogé sur une éventuelle sortie du terrain, George a confirmé : « C'est une option que nous étudions. »