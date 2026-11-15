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La Fédération américaine de football a évoqué le nom de Sir Gareth Southgate, ancien sélectionneur de l’Angleterre, pour remplacer Mauricio Pochettino, sur le départ. Ses dirigeants étudient plusieurs candidatures, dont celle de leur cible prioritaire, Pep Guardiola, après que Pochettino a accepté de prendre les rênes de Manchester United.

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Les dirigeants américains étudient leurs options pour le poste de sélectionneur

Selon TEAMtalk, Southgate figure désormais parmi les pistes envisagées par la fédération, qui cherche un nouveau sélectionneur après la décision de Pochettino de revenir en Premier League. Les dirigeants américains ont été informés à la fin de la semaine dernière que l’Argentin était en lice pour le poste d’entraîneur à Old Trafford, après avoir clairement exprimé son souhait de rejoindre Manchester United. La direction a donc rapidement dressé une liste de remplaçants potentiels.

Guardiola en tête de la liste des candidats

En tête de cette liste figure Guardiola, ancien entraîneur de Manchester City. Selon le média, convaincre le technicien catalan de prendre les rênes de la sélection nationale est considéré en interne comme l’issue privilégiée par les dirigeants de la fédération. Ceux-ci étudient toutefois plusieurs autres profils afin de disposer d’options solides face à l’évolution rapide de la situation.

Parmi les autres candidats envisagés, l’ancien sélectionneur de la Belgique et du Portugal Roberto Martinez serait enthousiaste à l’idée de prendre les rênes des États-Unis. L’ancien entraîneur de Newcastle United Eddie Howe a lui aussi été évoqué lors des discussions internes, alors que les décideurs cherchent le profil le plus adapté au poste.

L’ancien sélectionneur de l’Angleterre reste peu convaincu

La présence de Southgate dans ces discussions fait suite à huit années remarquables à la tête de l’Angleterre, qu’il a menée à deux finales consécutives du championnat d’Europe avant de quitter ses fonctions en 2024. Depuis son départ de la scène internationale il y a deux ans, il n’a entraîné ni club ni sélection nationale.

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Si son expérience des tournois séduit les dirigeants américains, des sources proches du dossier indiquent que l’Anglais serait peu enclin à accepter ce poste aux États-Unis à ce stade de sa carrière. La fédération devra donc probablement concentrer ses efforts sur d’autres noms de sa liste pour trouver un successeur permanent.

Un poste de dirigeant à Wembley se profile plutôt

Plutôt que de retrouver un banc à l’étranger, Southgate est pressenti pour renouer avec la Fédération anglaise dans des fonctions de dirigeant. Les responsables de Wembley souhaitent faire revenir cette personnalité respectée afin qu’elle travaille aux côtés de son ami Dan Ashworth, actuellement directeur du football de l’organisation. Une telle nomination lui offrirait un retour dans le football sans les responsabilités quotidiennes d’un entraîneur.