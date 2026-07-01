À peine l’équipe d’Allemagne avait-elle été éliminée de la Coupe du monde 2026 par le Paraguay (3-4 aux tirs au but) après un match nul 1-1, que la Fédération allemande de football (DFB) se retrouvait au cœur d’une nouvelle tempête, cette fois-ci au sein même de ses bureaux.

La Fédération allemande de football (DFB) a rompu le silence après les perquisitions menées mercredi à son siège, affirmant dans un communiqué officiel que l’enquête ne visait pas l’organisation en tant que telle.

« L’enquête ne vise ni la Fédération allemande de football en tant qu’organisation, ni aucun de ses employés ou responsables… Nous ne sommes qu’un témoin dans cette procédure et nous coopérons pleinement avec les autorités », a-t-elle précisé.

Ce communiqué fait suite à des perquisitions de grande ampleur menées quelques heures plus tôt par les enquêteurs allemands au siège de la DFB et dans plusieurs bureaux administratifs municipaux, dans le cadre d’une enquête sur d’éventuelles irrégularités dans la distribution de billets et de forfaits d’accueil lors du Championnat d’Europe 2024.

L’enquête, dévoilée par le journal allemand « Bild », s’étend à plusieurs villes et porte sur des soupçons d’attribution illégale de milliers de billets et de séjours hôteliers à des invités de marque avant le coup d’envoi de l’Euro 2024.

Les investigations ciblent un ressortissant allemand et un autre français, dont un ancien fonctionnaire municipal de Gelsenkirchen soupçonné d’avoir obtenu des billets, des avantages de voyage et des séjours à l’hôtel d’une valeur de 2 400 euros.

Dans un communiqué conjoint, le parquet de Bochum et la police judiciaire de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont confirmé que les perquisitions visaient à recueillir des preuves sur des « avantages non autorisés, notamment l’accès à un match international de football ».

Fermement, Herbert Reul, ministre de l’Intérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a rappelé que « un billet de foot n’est pas un droit acquis ; quiconque, dans le secteur public, réclame un pot-de-vin verra notre brigade débarquer ».

Il a ajouté : « Les grands événements, tels que l’Euro, reposent sur la confiance du public dans le sport et dans les autorités qui l’organisent. Nous ne laisserons pas cette confiance être sapée par quelques invitations et billets. »

À ce stade, l’UEFA garde le silence et n’a pas encore commenté l’affaire, tandis que les procureurs de Bochum refusent de divulguer davantage de détails.

Ces développements s’inscrivent dans une semaine déjà agitée pour le football allemand, le scandale des billets coïncidant avec la colère grandissante du public après l’élimination surprise en Coupe du monde face au Paraguay, colère exacerbée par les déclarations du chancelier Friedrich Merz, qui a malgré tout apporté son soutien à l’équipe nationale.

Selon le journal allemand Bild, les enquêteurs s’intéressent à un ressortissant allemand et à un autre français, soupçonnés d’avoir attribué illégalement des séjours hôteliers et des milliers de billets à des invités de marque, juste avant le coup d’envoi de la compétition, disputée dans dix villes allemandes.

Selon le quotidien, l’un des suspects est un ancien fonctionnaire municipal de Gelsenkirchen, ville hôte, soupçonné d’avoir obtenu des billets, des avantages de voyage et des séjours à l’hôtel d’une valeur de 2 400 euros (environ 2 736 dollars).

De son côté, la Fédération allemande de football (DFB) a confirmé dans un communiqué officiel que son siège avait fait l’objet d’une perquisition, précisant : « L’enquête ne concerne ni la Fédération allemande de football en tant qu’organisation, ni aucun de ses employés ou responsables. La fédération participe à ces procédures uniquement en tant que témoin et s’est engagée à coopérer pleinement avec les autorités. »

Sur un ton ferme, Herbert Reul, ministre de l’Intérieur du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, a déclaré : « Un billet de football ne fait pas partie du salaire ; tout fonctionnaire qui sollicite un pot-de-vin recevra notre visite. »

Il a ajouté : « Les grands événements, tels que le Championnat d’Europe, reposent sur la confiance du public dans le sport et dans les autorités qui l’organisent. Nous ne permettrons pas que cette confiance soit ébranlée à cause de quelques invitations et billets. »

À ce stade, l’UEFA n’a pas réagi, et le parquet de Bochum reste discret sur les détails de l’enquête.

Ces révélations interviennent à un moment délicat pour le football allemand, déjà secoué par l’élimination surprise de la Mannschaft en Coupe du monde face au Paraguay, une sortie prématurée qui a suscité une vague de colère populaire, exacerbée par les déclarations du chancelier Friedrich Merz, louant malgré tout les performances de l’équipe nationale.