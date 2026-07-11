La Fédération allemande de football a publié un communiqué concernant les négociations avec Jürgen Klopp

La Fédération allemande de football a officialisé ce samedi la conclusion positive de la première phase de négociations avec l’entraîneur Jürgen Klopp, à New York, en vue de succéder à Julian Nagelsmann.

Les dirigeants fédéraux ont fait le déplacement à New York pour négocier avec l’ancien entraîneur du Liverpool FC, actuellement directeur mondial du football chez Red Bull et analyste pour la chaîne allemande Magenta TV durant la Coupe du monde.

La Fédération allemande avait déjà fait savoir que Klopp constituait sa priorité pour succéder à Nagelsmann, démis de ses fonctions après l’élimination de la Mannschaft au premier tour de la Coupe du monde face au Paraguay.

L’agence Reuters a diffusé le communiqué de la Fédération, qui précise : « Le président de la Fédération allemande, Bernd Neuendorf, et le vice-président, Hans-Joachim Watzke, ont tenu hier à New York une première réunion approfondie avec Klopp afin de discuter de la possibilité qu’il prenne les rênes de la sélection nationale en tant que sélectionneur. »

Le communiqué ajoute : « Au cours de cette réunion constructive, un accord de principe a été trouvé sur les principaux termes d’un éventuel contrat. »

Ils ajoutent : « Les discussions se poursuivront la semaine prochaine et les deux parties sont convaincues de pouvoir aboutir à un accord, sous réserve d’un feu vert de l’employeur actuel de Klopp, le groupe Red Bull. »

Klopp, très apprécié des supporters allemands, avait créé la polémique durant la Coupe du monde en laissant entendre que les jours de Nagelsmann à la tête de la sélection étaient comptés, avant de présenter ses excuses.