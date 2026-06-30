Bernd Neuendorf, président de la Fédération allemande de football, a annoncé qu’il réunira prochainement la direction sportive et le sélectionneur Julian Nagelsmann pour analyser l’élimination surprise de la Coupe du monde 2026.

Dans un communiqué, Neudorf a déclaré : « Après la défaite amère face au Paraguay et notre élimination de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, je me suis entretenu longuement hier avec l’entraîneur Julian Nagelsmann. »

Il a ajouté : « L’équipe de direction sportive, menée par Andreas Rittig et Rudi Völler, était également présente. Nous convenons tous que nos performances lors de la Coupe du monde ont été en deçà de nos attentes. »

Il a ajouté : « Dans les jours à venir, nous analyserons sereinement et en profondeur les raisons pour lesquelles l’équipe n’a pas pu exprimer son potentiel ni répondre à ses propres attentes, ni à celles du football allemand. »

Il a conclu : « Après ce revers majeur et en vue des défis à venir, nous ne pouvons pas, et nous ne voulons pas, simplement tourner la page. Nous remercions tous les supporters qui nous ont brillamment soutenus aux États-Unis et au Canada, ainsi que ceux restés en Allemagne. Nous sommes tous profondément déçus que notre aventure commune se soit terminée si tôt. »

La pression montait déjà avant le coup d’envoi du tournoi : si la large victoire 7-1 contre Curaçao avait temporairement soulagé l’entraîneur, les performances mitigées face à la Côte d’Ivoire (2-1) et l’Équateur (défaite 2-1) avaient ravivé les doutes.

Mais, en seizièmes de finale contre le Paraguay, une formation jugée moins expérimentée, l’élimination aux tirs au but a ravivé les interrogations sur l’entraîneur de 38 ans.

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