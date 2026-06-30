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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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La Fédération allemande affirme : « Nous ne ferons pas comme si de rien n’était après cet énorme revers. »

Allemagne vs Paraguay
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J. Nagelsmann
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É.-U.

L’élimination précoce face au Paraguay provoque la colère contre Nagelsmann

Bernd Neuendorf, président de la Fédération allemande de football, a annoncé qu’il réunira prochainement la direction sportive et le sélectionneur Julian Nagelsmann pour analyser l’élimination surprise de la Coupe du monde 2026.

Dans un communiqué, Neudorf a déclaré : « Après la défaite amère face au Paraguay et notre élimination de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique, je me suis entretenu longuement hier avec l’entraîneur Julian Nagelsmann. »

Il a ajouté : « L’équipe de direction sportive, menée par Andreas Rittig et Rudi Völler, était également présente. Nous sommes unanimes : nos performances lors de la Coupe du monde ont été en deçà de nos attentes. »

Il a ajouté : « Dans les jours à venir, nous analyserons sereinement et en profondeur les raisons pour lesquelles l’équipe n’a pas pu exprimer son potentiel ni répondre aux attentes du football allemand. »

Il a ajouté : « Au vu de cet énorme revers et des défis à venir, nous ne pouvons pas, et nous ne voulons pas, simplement tourner la page comme si de rien n’était. Nous tenons à remercier tous les supporters qui nous ont magnifiquement soutenus aux États-Unis et au Canada, ainsi que ceux restés en Allemagne. Nous sommes tous profondément déçus que notre aventure commune se soit terminée si tôt. »

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La pression s’était intensifiée sur Nagelsmann avant le coup d’envoi de la Coupe du monde. La large victoire 7-1 contre Curaçao avait temporairement soulagé cette pression, avant deux prestations peu convaincantes face à la Côte d’Ivoire (victoire 2-1) et à l’Équateur (défaite 2-1).

Mais, en seizièmes de finale contre le Paraguay, formation pourtant moins expérimentée, l’élimination aux tirs au but a ravivé les interrogations sur l’entraîneur de 38 ans.

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