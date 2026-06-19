La Fédération algérienne de football a déposé une plainte officielle auprès de la FIFA pour contester la performance arbitrale lors de la rencontre des « Guerriers du désert » face à l’Argentine (0-3), comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Selon des sources du site « TSA Tout sur l'Algérie », La FAF a ainsi confirmé les informations du magazine « Compétition » et décidé de déposer une plainte officielle contre la performance de l’arbitre polonais Szymon Marciniak et le recours à l’assistance vidéo (VAR), jugeant que leurs décisions ont altéré le cours de la rencontre et lésé de manière évidente la sélection algérienne.

La plainte épingle notamment le fait que Lionel Messi n’ait pas été expulsé à la 32^e minute, alors que la star argentine avait commis un tacle violent sur le défenseur algérien Aïssa Mandi, écrasant la jambe du joueur sous ses pieds sous les yeux de l’arbitre et du VAR.

Malgré la gravité de la faute, Messi – auteur du premier but argentin à la 17^e minute – n’a reçu aucun carton et a pu poursuivre la rencontre sans sanction. Cette erreur constitue le cœur de la plainte algérienne, qui y voit la preuve d’une « protection particulière » accordée au capitaine argentin.

La plainte épingle aussi un coup de coude asséné par Mac Allister, À la 74^e minute, le milieu argentin Alexis Mac Allister a asséné un coup de coude évident au visage d’Ibrahim Mazza, l’envoyant au sol. L’arbitre n’a ni sifflé penalty ni sorti le moindre carton.

Ces décisions ont provoqué un tollé général dans le milieu footballistique. Presse spécialisée et experts en arbitrage, tant en Algérie qu’à l’étranger, ont unanimement dénoncé une prestation « scandaleuse » ayant pesé sur le résultat du match.

Le dépôt d’une plainte officielle auprès de la FIFA marque la ferme volonté de la Fédération algérienne d’empêcher que de telles scènes, devenues trop fréquentes dans les grandes rencontres, se reproduisent, et d’obtenir une enquête juste et transparente sur la performance de l’équipe arbitrale.