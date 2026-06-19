La « faveur accordée » à Messi lors du match contre l’Algérie continue de faire des vagues

La Fédération algérienne de football a déposé une plainte officielle auprès de la FIFA après sa défaite contre l’Argentine en Coupe du monde. Battue 3-0 mardi, l’équipe africaine estime que plusieurs décisions arbitrales ont altéré le déroulement de la rencontre.

Les Algériens estiment notamment que la faute violente commise par Lionel Messi aurait dû être sanctionnée. À la demi-heure de jeu, le capitaine argentin a frappé le mollet du défenseur Aïssa Mandi avec le pied tendu, mais l’arbitre Szymon Marciniak a laissé l’action se poursuivre, et le VAR n’est pas intervenu : aucun carton n’a été brandi contre la star.

Selon une source interne à la FAF, cet incident est au cœur de la plainte déposée auprès de la FIFA, qui estime que Messi aurait dû être expulsé.

« La plainte porte principalement sur le tacle de Messi, qui, de l’avis de tous, méritait un carton rouge », a déclaré à l’AFP une source au sein de la Fédération algérienne de football. Messi a réalisé un triplé lors de cette rencontre.

La FAF affirme également qu’au moins deux autres fautes graves n’ont pas été sanctionnées durant cette rencontre de groupe.

« Il y a également eu deux incidents impliquant des coups de coude. Tous deux auraient dû entraîner un carton rouge », poursuit la source. Selon Reuters, l’un de ces incidents concernerait un coup de coude présumé d’Alexis Mac Allister.

La FAF insiste toutefois sur le fait que cette réclamation ne vise pas à contester les performances sportives de l’Argentine, mais à souligner les erreurs d’arbitrage qui ont, selon elle, influencé le cours de la rencontre.

« Nous ne prétendons pas que l’Argentine n’a pas une bonne équipe, mais nous ne pouvons pas rester silencieux face à l’injustice », poursuit-elle. « Il y a eu trois actions d’une clarté flagrante et le VAR n’est pas intervenu. »