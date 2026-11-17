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Les frères jumeaux Jurrien et Quinten Timber ont évoqué leur lien sur le terrain après la lourde défaite 5-0 des Pays-Bas face à l’Allemagne. Quinten a fustigé l’effondrement de l’équipe, tandis que Jurrien s’est montré rassurant sur son avenir à Arsenal.

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Un parcours commun qui tourne au cauchemar à Berlin

Pour les frères jumeaux Jurrien et Quinten Timber, entrer ensemble sur le terrain sous le maillot des Pays-Bas représente l’accomplissement d’un rêve de football partagé depuis toujours. Mais leur dernière sortie en sélection a tourné à la douloureuse épreuve familiale lorsque l’équipe de Xavi Hernandez a subi une défaite sans précédent, 5-0 face à l’Allemagne, à l’Olympiastadion.

Malgré une qualification déjà acquise pour les quarts de finale de la Ligue des nations de l’UEFA, l’organisation défensive néerlandaise s’est complètement désagrégée après la pause. Ce moment de fierté pour les deux frères s’est ainsi transformé en une soirée propice à une réflexion lucide.

Quinten dénonce un effondrement impardonnable

Au micro d’ESPN après le coup de sifflet final, le milieu de Crystal Palace Quinten Timber n’a pas mâché ses mots pour expliquer comment un match serré avait tourné à la déroute en seconde période.

« Inacceptable. Balayés ? Oui, 5-0, surtout après vendredi dernier, où nous avions très bien joué. Aujourd’hui, ce n’était pas assez bien. Et quand on perd 5-0, c’est inacceptable », a déclaré Quinten sans détour.

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« L’Allemagne est une bonne équipe. Je pense qu’elle a été bonne avec le ballon aujourd’hui. Mais nous nous sommes quand même créé quelques occasions en première période, et le match aurait pu basculer dans l’autre sens. Puis, à un moment donné, on se retrouve menés 2-0, 3-0, et on laisse tomber, trop facilement à mon avis. Je pense que le plus difficile dans le football, c’est que, quand tout va bien, il est facile de bien jouer. Quand ça va moins bien et que l’équipe ne joue pas bien, le plus difficile, c’est de savoir comment renverser la situation ou trouver ce qu’il faut faire pour y parvenir. J’ai vu que nous avions eu du mal avec ça. »

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Jurrien reconnaît la douleur et la réalité tactique

Aligné à un poste inhabituel de latéral gauche, le défenseur d’Arsenal Jurrien Timber a partagé le constat douloureux de son jumeau, reconnaissant que le score avait rappelé toute l’équipe à la réalité.

« Perdre 5-0, ça fait tout simplement mal. Pour un sportif, ce n’est jamais agréable quand on joue au football, et aujourd’hui ne fait pas exception », a admis Jurrien.

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« Il y a des défaites 5-0 où l’on se dit qu’on n’a pas laissé filer le match, mais la manière dont ça s’est passé l’a peut-être rendu encore plus douloureux ? Oui, aujourd’hui, il y a eu une première période où nous aurions pu mener, puis une seconde où nous avons presque eu de la chance de ne perdre que 5-0. Il y a beaucoup à apprendre aujourd’hui, c’est une bonne leçon. Il faut s’adapter, selon les moments et les postes. Je l’ai fait plus souvent, j’y suis assez habitué dans l’ensemble. Le sélectionneur a dit que j’étais son joker, qu’il pouvait m’utiliser partout. C’est positif pour lui : c’est pratique d’avoir un joueur qu’il peut utiliser à plusieurs postes. Ça lui convient, et à moi aussi. »

Un lien fraternel, des leçons et des perspectives en club

Malgré l’amère déception de cette fenêtre internationale, les deux frères ont souligné que leur lien unique sur le terrain restait une force à l’approche des quarts de finale de mars et de leurs engagements en club.

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« Pour moi personnellement ? C’est toujours un honneur de jouer pour la sélection néerlandaise. C’est encore plus spécial parce que je joue avec Jurrien. On apprend encore », a confié Quinten. « Vous parlez de gueule de bois, mais au bout du compte, il faut se concerter, apprendre, regarder ce qu’on aurait dû mieux faire et aller de l’avant. Nous travaillons à atteindre un objectif en équipe, et moi aussi à titre personnel. C’est avant tout comme ça que j’essaie de voir les choses. »

Dans la morosité de l’après-match, Jurrien a aussi apporté une note plus réjouissante en donnant des nouvelles rassurantes sur son avenir à Arsenal : « Je me plais beaucoup dans mon simple Arsenal, j’espère y rester plus longtemps... Ça va se faire. Il ne reste qu’à signer. Je me sens chez moi, je prends du plaisir. Donc je gagne aussi à Londres maintenant. Nous nous en sortons bien, je pense que nous allons nous battre pour des trophées dans les années à venir. »