La famille de Lionel Messi communique une information préoccupante au sujet de la santé de son père, Jorge Messi, 68 ans

Jorge Messi, 68 ans, le père de Lionel Messi, rencontre des problèmes de santé. La branche argentine d’ESPN l’avait déjà annoncé mercredi, mais la famille vient de le confirmer dans un communiqué.

« La famille Messi tient à faire savoir que Jorge Messi est actuellement confronté à des problèmes de santé. Il est actuellement sous surveillance médicale et se remet bien », indique le communiqué.

« Compte tenu des informations, rumeurs et spéculations qui ont circulé ces dernières heures, la famille tient à exprimer sa profonde inquiétude face au manque de sensibilité, de respect et de discrétion dont ont fait preuve certaines personnes dans le traitement d’une affaire strictement privée de la famille. »

« La famille tient également à préciser que seuls les proches de Jorge disposent d’informations exactes et fiables sur son état de santé. Par conséquent, toute version, déclaration ou information ne provenant pas directement de la famille ou de ses canaux officiels ne doit pas être considérée comme valable ou véridique. »

« Dans de telles circonstances, nous appelons à la responsabilité, à la prudence et à l’humanité. La santé d’une personne et la sérénité de ses proches ne doivent pas faire l’objet de spéculations ou d’une couverture médiatique irresponsable. »

« Nous tenons à remercier sincèrement pour les marques d’affection, de respect et de sollicitude reçues, et nous demandons que la vie privée de Jorge et de l’ensemble de sa famille soit respectée tout au long de ce processus. »

« Toute information ultérieure sera communiquée en temps utile par la famille via les canaux officiels. Merci de votre compréhension. »

Lionel Messi lui-même a visiblement été ému dans la nuit de mardi à mercredi, après son premier but contre l’Algérie. Après le match, il a réagi en ces termes : « Pourquoi j’ai pleuré ? Ça n’avait absolument rien à voir avec le football. »