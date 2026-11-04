Les clubs de la Saudi Pro League ont dominé l'histoire de la Ligue des champions d'Asie Elite, à mi-parcours de la phase de ligue de la troisième édition de la compétition sous son nouveau format.

La Ligue des champions d'Asie Elite a adopté son nouveau format depuis la saison 2024-2025, après la mise en place d'une phase de ligue divisée en deux groupes, Ouest et Est, en remplacement de la phase de groupes.

Selon le journal saoudien « Arriyadiyah », les clubs de la Saudi Pro League ont engrangé depuis lors 150 points en phase de ligue, établissant ainsi le total le plus élevé de l'histoire, avec 12 points d'avance sur les clubs japonais qui occupent la deuxième place.

Les clubs saoudiens devancent également de très loin les autres clubs du groupe Ouest, au premier rang desquels les clubs émiratis qui pointent à la troisième place avec seulement 70 points, soit moins de la moitié des points des clubs de la Saudi Pro League.

Les 150 points récoltés par les clubs saoudiens se répartissent sur trois saisons : 61 points lors de la saison 2024-2025, puis 54 la saison dernière, auxquels s'ajoutent 35 points au cours de la saison actuelle à mi-parcours de la phase de ligue.

Rappelons que les clubs de la Saudi Pro League sont les seuls à avoir été sacrés champions de la Ligue des champions d'Asie Elite dans son nouveau format, et plus précisément l'équipe d'Al-Ahli, qui a réussi à remporter le titre au cours des deux saisons passées.