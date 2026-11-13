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La nomination de Mauricio Pochettino comme nouvel entraîneur de Manchester United n'était pas un simple coup technique : elle constituait un nouveau chapitre dans l'une des plus coûteuses factures du chaos de l'histoire du football, après que les dépenses du club consacrées au recrutement et au licenciement des entraîneurs et des cadres dirigeants du secteur football ont franchi la barre des 100 millions de livres sterling depuis le départ à la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013.

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Selon les estimations des médias britanniques, l'arrivée de l'entraîneur argentin a porté le total dépensé par United dans ce dossier à plus de 108 millions de livres sterling, un chiffre qui révèle l'ampleur des turbulences que traverse le club depuis le départ de sa légende historique et son incapacité à retrouver la stabilité qui a marqué l'ère Ferguson.

L'agence « Reuters » a rapporté que United versera environ 7,4 millions de livres sterling pour résilier le contrat de Pochettino avec la sélection américaine, tandis que les médias britanniques ont estimé que le limogeage de Michael Carrick et de son staff technique coûtera au moins 5 millions de livres sterling supplémentaires, sans compter le coût de la résiliation des contrats des adjoints de Pochettino, ce qui alourdit encore la facture.

Carrick avait été limogé hier, jeudi, moins de six mois seulement après avoir signé un contrat de deux ans en mai dernier, Pochettino le remplaçant dans une nouvelle décision qui confirme que la spirale des changements à Old Trafford ne s'arrête pas.

Le montant de 100 millions de livres sterling constitue une estimation et non un total confirmé par le club. Il inclut les directeurs sportifs et les entraîneurs, mais il reflète l'ampleur de la crise administrative et technique dont souffre United depuis plus d'une décennie.

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Le Portugais Ruben Amorim a figuré parmi les nominations les plus coûteuses : United a versé 11 millions d'euros au Sporting pour résilier son contrat, selon ce qu'avait rapporté l'agence Reuters à l'époque, avant son limogeage en janvier 2026, seulement 14 mois après sa prise de fonction. Le club a enregistré par la suite un coût exceptionnel de 8,2 millions de livres sterling lié à son départ et à la restructuration.

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Quant au limogeage du Néerlandais Erik ten Hag et de son staff, il a coûté au club 10,4 millions de livres sterling, selon les comptes du club, tandis que le départ du Norvégien Ole Gunnar Solskjær a coûté 9,1 millions de livres sterling.

Le journal « The Telegraph » a estimé le coût lié au départ de l'Allemand Ralf Rangnick et de son staff, ainsi qu'aux autres changements dans les opérations footballistiques, à 14,7 millions de livres sterling, un chiffre qui révèle que le chaos ne s'est pas limité aux seuls entraîneurs, mais s'est étendu à l'ensemble de la structure administrative.

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La facture des limogeages remonte aux débuts de l'après-Ferguson : le limogeage de José Mourinho en 2018 a coûté 19,6 millions de livres sterling, le montant le plus élevé parmi tous les entraîneurs, tandis que le départ du Néerlandais Louis van Gaal deux ans plus tôt avait coûté 8,4 millions de livres sterling, et le départ de David Moyes en 2014 avait coûté 4,9 millions de livres sterling.

Les coûts ne se sont pas limités aux limogeages, mais ont également inclus les frais de nomination. Selon le journal, United a versé 1,6 million de livres sterling à l'Ajax pour recruter ten Hag et son adjoint Mitchell van der Gaag, et environ un million de livres sterling à Molde lorsque Solskjær est devenu entraîneur.

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Le club a également supporté des coûts importants lors de la nomination du directeur sportif Dan Ashworth, venu de Newcastle United, et de la séparation avec lui après seulement cinq mois, dans l'une des plus courtes expériences administratives de l'histoire du club.

Avec l'arrivée de Pochettino, les supporters de Manchester United espèrent que l'Argentin sera celui qui mettra fin à cette spirale coûteuse et redonnera de la stabilité à Old Trafford, avant que la facture de la recherche d'un successeur à Ferguson ne se transforme en un chiffre difficile à croire.