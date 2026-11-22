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Les supporters de l’Ajax ont manifesté leur mécontentement d’une manière remarquée dimanche après-midi. Lors de la victoire contre ADO Den Haag (3-0), ils se sont à peine fait entendre, et ce n’était pas sans raison.

Depuis des années, les supporters visiteurs ne sont pas admis lors des rencontres entre l’Ajax et ADO. Pour les fans, il est temps que cela cesse. Une banderole avait ainsi été déployée avant le match.

« Pas de complications, laissez à nouveau entrer les supporters visiteurs. Rendez-leur leur place », pouvait-on lire sur la banderole. Pendant la rencontre, il y aurait eu une « protestation silencieuse ».

C’est ce qu’a affirmé Arnold Bruggink sur ESPN. Le consultant s’est lui-même adressé à la F-Side pendant le match pour obtenir une explication.

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« C’était très calme. Je suis donc allé leur demander », raconte Bruggink, avant d’être interrompu par Jan Joost van Gangelen. « Je n’ai absolument rien entendu pendant tout ce temps. D’habitude, du côté de la F-Side, ça chante à tue-tête pendant 90 minutes. »

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« Oui, c’était bel et bien une protestation silencieuse, reprend Bruggink. Il y avait aussi des banderoles réclamant la présence de supporters visiteurs. Ils n’étaient pas là aujourd’hui et, apparemment, c’est pour cela qu’il y a eu une protestation silencieuse. C’est ce qu’on m’a expliqué. »

Chants à tue-tête ou non, l’Ajax a passé un après-midi sans encombre à la Johan Cruijff ArenA. Le score final de 3-0 était déjà acquis avant la pause. ADO ayant dû jouer à dix pendant une heure, la seconde période a davantage ressemblé à un match amical.

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Míchel a procédé à de nombreux changements après la pause, mais les remplaçants n’ont pas non plus réussi à divertir le public. « Eux aussi veulent surtout le faire pour eux-mêmes », estime Bruggink.

« Parfois, on voit quand même de belles choses dans ces situations. Berghuis a encore essayé un moment, mais pour l’Ajax, il s’agissait simplement de cocher la case. Et de passer à la suite. »