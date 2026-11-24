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Mauricio Pochettino doit tenter de sauver la saison de Manchester United avec un budget de recrutement très limité pour le mercato hivernal, selon plusieurs informations. L'entraîneur argentin a hérité d'un effectif qui végète près du bas du classement et doit composer avec des règles financières strictes pour se renforcer.

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Les contraintes financières freinent les projets de Pochettino

Pochettino fait face à une tâche immense à Old Trafford : le nouvel entraîneur de Manchester United devrait disposer de moins de 50 millions de livres pour tenter de sauver la saison désastreuse du club en janvier. L'ancien sélectionneur de l'équipe masculine des États-Unis a dû reconnaître que Manchester United était bel et bien engagé dans la lutte pour le maintien après avoir commencé son mandat par une humiliante défaite 4-0 face à son grand rival, Liverpool. Ce lourd revers a laissé United à l'avant-dernière place de Premier League, faisant naître de réelles craintes d'une première descente en deuxième division depuis plus d'un demi-siècle.

Selon le Daily Mail, les nouvelles règles financières strictes de la Premier League limitent fortement la marge de manœuvre du club. Pochettino ne devrait ainsi accueillir que deux recrues cet hiver, dont au moins une probablement sous forme de prêt. Si la direction de United, emmenée par le directeur général Omar Berrada et le directeur du football Jason Wilcox, n'exclut pas totalement une prise de risque tardive si la menace de relégation s'accentue, toute dépense devra rester strictement maîtrisée pour éviter de nouvelles infractions réglementaires. Le contraste est saisissant entre la puissance financière passée de United et sa situation actuelle. L'équipe chargée du recrutement subit une immense pression pour trouver des joueurs capables de faire immédiatement la différence et de lancer l'opération maintien à Old Trafford.

La défense en tête des priorités

Recruter un défenseur central est devenu la priorité de Pochettino après la débâcle défensive face à Liverpool. Nathan Collins, de Brentford, apparaît comme l'un des principaux candidats, d'autant que d'autres pistes semblent hors de portée. Calvin Bassey, de Fulham, devrait selon toute vraisemblance prolonger son contrat à Craven Cottage, tandis que Jarrad Branthwaite, d'Everton, est évalué à plus de 70 millions de livres, bien au-delà des moyens actuels de United.

En plus d'un défenseur central, Manchester United cherche impérativement un spécialiste du poste de latéral gauche pour concurrencer Luke Shaw et le suppléer en cas de besoin, lui qui est sujet aux blessures. Le club n'a pas renforcé ce poste lors du mercato estival, malgré son intérêt pour Alejandro Balde, du FC Barcelone, et Rayan Ait-Nouri, de Manchester City. Les deux joueurs restent envisagés comme des solutions à un problème qui a souvent mis l'équipe en difficulté durant les premiers mois de la saison.

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Le coût des attaquants complique les recherches

L'attaque est un autre sujet de préoccupation pour Pochettino, surtout avec l'indisponibilité de Benjamin Sesko jusqu'à la nouvelle année en raison d'une blessure au tibia. Plusieurs joueurs ont été associés à un transfert à Old Trafford, dont l'attaquant de Monaco Folarin Balogun, qui a déjà travaillé sous les ordres de Pochettino en sélection. Dominic Calvert-Lewin, attaquant de Leeds United, et Ivan Toney, ancien joueur de Brentford qui évolue actuellement à Al-Ahli en Arabie saoudite, ont également été évoqués comme cibles potentielles.

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Mais recruter un attaquant de premier plan avec un budget de 50 millions de livres reste un défi de taille, compte tenu de la hausse des exigences salariales. Le salaire de Toney, estimé à 500 000 livres par semaine, est jugé prohibitif, tandis que Leeds s'efforce de conserver Calvert-Lewin en lui proposant un contrat revalorisé à 180 000 livres par semaine. Ces obstacles financiers pourraient contraindre United à trouver des solutions inventives ou à se tourner vers des joueurs moins en vue pour disposer d'une puissance offensive suffisante et s'éloigner du bas du classement.

United fait appel du carton rouge de Yoro

En dehors du mercato, United conteste activement le récent carton rouge reçu par Leny Yoro . Le jeune Français a été expulsé après seulement huit minutes de jeu à Anfield pour une intervention sur Alexander Isak. Le club a officiellement informé la Fédération anglaise de son intention de faire appel, estimant que le gardien Senne Lammens aurait atteint le ballon avant Isak. Si le recours aboutit, la suspension d'un match de Yoro sera annulée et il pourra être retenu pour la rencontre cruciale à domicile contre Brentford, samedi.