La double clause libératoire d'Erling Haaland à Manchester City

Même si Erling Haaland a rejoint Manchester City cet été, son avenir à long terme n'est pas certain en raison de deux clauses libératoires.

En s'engageant à Manchester City, Haaland s'est assuré deux choses : devenir le deuxième joueur le mieux payé de la Premier League après Cristiano Ronaldo grâce à un salaire net de 25 millions d'euros par an (même s'il aurait pu être dépassé par Mohamed Salah après avoir renouvelé son contrat avec Liverpool) et continuer à contrôler chaque étape de sa carrière.

Cela n'a pas été facile pour la représentante Rafaela Pimienta, bras droit et partenaire du célèbre agent Mino Raiola, décédé le 30 avril dernier.

L'avocate brésilienne a réussi à inclure dans son contrat deux clauses libératoires qui permettent à Haaland de décider s'il veut rester à l'Etihad Stadium ou partir dans un autre club contre une indemnité à la fin de sa deuxième saison en tant que Citizen.

L'accord est valable pour cinq saisons, jusqu'au 30 juin 2027, et cette clause, qui n'est pas une clause de résiliation normale car elles ne sont pas autorisées en Premier League, a une nuance particulière : elle est liée à la réalisation de certains objectifs sportifs minimums.

Une fois ceux-ci atteints, le joueur a la possibilité de résilier son contrat après le versement de 200 millions d'euros à la fin de la deuxième saison, l'été 2024, ou de 175 millions d'euros à la fin de la troisième saison, l'été 2025.

Il y a eu des spéculations en Allemagne selon lesquelles le chiffre serait inférieur et qu'il n'y aurait qu'une seule fenêtre pour l'exercer, mais cela n'a pas été le cas.

Si ces montants sont élevés, ils sont également abordables pour un club comme le Real Madrid, qui pourrait être intéressé par lui et qui a offert 200 millions d'euros pour Kylian Mbappé en 2021.

Il n'est pas courant que les footballeurs de ce niveau aient un prix ou, quand c'est le cas, ils sont prohibitifs, comme la clause libératoire de 1 milliard d'euros qui figurera dans le nouveau contrat de Vinicius.