La DNCG maintient l'encadrement de la masse salariale pour le LOSC

Le LOSC a communiqué ce mardi la décision de la DNCG après son passage devant le gendarme financier du football français.

Après un passage devant la Direction Nationale de Contrôle de Gestion (DNCG) en décembre, le LOSC a communiqué la décision du gendarme financier du football français.

Le club nordiste aura bien la possibilité de se montrer actif au mercato d'hiver puisque la DNCG maintient un encadrement de sa masse salariale.

"La Commission de Contrôle des Clubs Professionnels de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion a ce mardi rendu sa décision suite à l’audition des dirigeants du LOSC et à la mise en délibéré prononcée en décembre dernier", a indiqué le club dans son communiqué.



"Le LOSC s’est vu notifier l’obligation de respecter les engagements budgétaires qu’il a présentés aux instances en ce qui concerne la masse salariale et les indemnités de mutations".



"Dans ce cadre budgétaire, le club poursuit ainsi sa stratégie sportive et économique telle que planifiée. Il travaille dès à présent sur le mercato hivernal avec l’objectif inchangé de maintenir la meilleure compétitivité de l’effectif tout en bâtissant le meilleur équilibre financier pour le club", a conclu le LOSC.