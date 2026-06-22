La sélection égyptienne a écrit une nouvelle page de son histoire footballistique en remportant sa première victoire en phase finale de la Coupe du monde depuis ses débuts en 1934, grâce à son succès face à la Nouvelle-Zélande (3-1) lors de sa quatrième participation à la compétition.

Les Pharaons ont enfin débloqué leur compteur buts en inscrivant un triplé, une première dans leur histoire, rappelant leur match d’ouverture contre la Hongrie il y a 92 ans, où ils avaient déjà marqué deux fois malgré une défaite 4-2.

Grâce à cet exploit, les Pharaons sont devenus la dixième sélection africaine à s’imposer dans l’histoire de la Coupe du monde, rejoignant la Tunisie, l’Algérie, le Maroc, le Cameroun, le Nigeria, le Sénégal, l’Afrique du Sud, le Ghana et la Côte d’Ivoire.

Mohamed Salah a poursuivi son parcours exceptionnel, portant à cinq son nombre de contributions offensives (trois buts et deux passes décisives) en seulement quatre matchs de Coupe du monde (éditions 2018 et 2026). (3 buts et 2 passes décisives), et les « Pharaons » ont remporté 22 des 24 matchs où leur star a marqué depuis septembre 2018, toutes compétitions confondues.

Reste un bémol : la défense. Les Pharaons ont concédé au moins un but lors de huit de leurs neuf matches mondiaux, seule l’Irlande ayant été muette lors de la Coupe du monde 1990.