La réunion qui a rassemblé les responsables de la Fédération royale marocaine de football et de la Ligue nationale de football professionnel avec les présidents des clubs du championnat marocain a connu de nouveaux développements concernant la proposition de supprimer la relégation et d'augmenter le nombre de clubs de première division, après que le projet a bénéficié du soutien de la majorité des clubs, face à des positions de refus et à d'autres qui ont choisi de s'abstenir de voter.

Le site marocain « Botola » a rapporté : « 17 clubs ont voté en faveur de la proposition de supprimer la relégation et d'augmenter le nombre de clubs du championnat marocain, tandis que sept clubs ont choisi de ne pas la soutenir, entre refus et abstention de vote. »

Les positions des sept clubs se sont réparties entre des clubs qui ont refusé explicitement la proposition et d'autres qui ont préféré s'abstenir de voter, dans un contexte de divergences dans les données circulant au sujet des détails des positions de certains clubs lors de la réunion.

Le Raja Club Athletic, le Fath Union Sport, le Tewarga, le Club Meknassi, le Chabab Es-Soualem et le Wydad de Fès ont refusé la proposition, tandis que l'AS FAR, le Wydad Athletic et le Maghreb de Fès ont choisi de s'abstenir de voter.

Ce développement place le projet de modification de la composition du championnat marocain face à une nouvelle problématique, notamment à la lumière des discussions sur la nécessité de respecter les procédures juridiques et réglementaires en vigueur dans le cas où il serait décidé d'adopter la nouvelle formule dès la saison prochaine.

La question de l'accord des clubs concernés et du respect des lois et règlements régissant les compétitions apparaît comme l'un des principaux obstacles à la possibilité de mettre en œuvre la décision, en particulier si le changement était adopté à titre exceptionnel et en dehors des procédures habituelles.

Le site « Botola » a souligné que l'existence de clubs opposés à la proposition pourrait rendre son adoption sous sa forme actuelle une affaire complexe, surtout si le changement était adopté à titre exceptionnel et sans passer par les procédures imposées par les lois et règlements régissant les compétitions.

Le comité directeur de la Fédération royale marocaine de football se retrouve face à un dossier épineux, alors que l'on s'attendait à ce que la proposition bénéficie d'un soutien plus large des clubs du championnat marocain.

Les données circulant indiquent que le débat ne s'est pas limité aux aspects sportifs, mais que s'y sont mêlées des considérations organisationnelles et des calculs liés au paysage footballistique et aux échéances à venir, ce qui pourrait accroître la difficulté de parvenir à une formule consensuelle concernant la composition du championnat lors de la saison prochaine.

Ainsi, le sort de la proposition de supprimer la relégation et d'augmenter le nombre de clubs du championnat marocain reste lié à la capacité des différentes parties à surmonter les objections existantes et à garantir la conformité de la décision aux lois et procédures réglementaires en vigueur.