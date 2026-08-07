La disponibilité de Van Gaal fait l’effet d’une bombe : voici ce que la KNVB semble désormais envisager

La recherche de la KNVB pour trouver un nouveau sélectionneur de l’équipe des Pays-Bas semble avoir pris du retard en raison de la candidature soudaine de Louis van Gaal. Selon Mike Verweij, la fédération néerlandaise a été surprise par la candidature ouverte de l’entraîneur de 74 ans pour un quatrième mandat à la tête des Oranje.

Ronald Koeman a décidé, après l’élimination lors de la Coupe du monde, de ne pas prolonger son contrat arrivant à échéance, ce qui oblige le directeur du football d’élite Nigel de Jong à agir rapidement. Le 24 septembre, les Pays-Bas ont en effet déjà rendez-vous avec l’Allemagne en Ligue des nations.

Ces derniers temps, plusieurs grands noms ont circulé, mais Arne Slot, Peter Bosz, Erik ten Hag et même Pep Guardiola ne semblent pas disponibles. Reiziger est donc revenu avec insistance dans les discussions, et l’actuel sélectionneur des Espoirs néerlandais s’est entretenu pendant des heures dimanche dernier avec De Jong et le commissaire au football Clarence Seedorf.

La situation a changé lorsqu’il est apparu clairement que Van Gaal était lui aussi ouvert à un retour à la KNVB. Verweij soupçonne que la KNVB avait en réalité déjà fait un choix en interne. « Faire venir Michael Reiziger, qui est déjà en poste à la KNVB, pour le nommer sélectionneur, cela devrait être un jeu d’enfant. Car Reiziger veut évidemment énormément devenir sélectionneur, et c’est logique », explique le journaliste dans le podcast Kick-off de De Telegraaf.

La disponibilité soudaine de Van Gaal aurait fait l’effet d’une bombe à Zeist. « Je pense que la KNVB a vraiment été un peu surprise par la disponibilité de Van Gaal. »

« Je trouve d’ailleurs aussi extrêmement étrange qu’ils ne le savaient pas eux-mêmes. Car Van Gaal était encore sélectionneur en 2022 et, selon moi, c’est aussi l’une des personnes que l’on pourrait vraiment consulter dans la recherche d’un nouveau sélectionneur. Avec encore quelques autres comme Bert van Marwijk, Dick Advocaat et Guus Hiddink. »

Selon Verweij, la fédération semble malgré tout toujours avoir l’intention de promouvoir Reiziger. « Je pense que ce retard vise à laisser passer la petite tempête Louis van Gaal. Car, selon les dernières informations que j’ai, il n’y a toujours eu aucun contact avec Van Gaal. Tout laisse néanmoins penser qu’ils vont vraiment miser sur Reiziger. »