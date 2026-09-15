La discussion avec le sélectionneur Mark van Bommel n’y change rien : l’international arrête avec la Belgique avec effet immédiat

Mark van Bommel dévoilera vendredi sa première sélection en tant que sélectionneur de la Belgique, mais il doit déjà composer avec plusieurs dossiers délicats à l’approche de cette annonce. L’un d’eux concerne les gardiens.

Il est désormais clair à ce sujet qu’il ne devra plus compter sur Matz Sels. Le gardien de Nottingham Forest, âgé de 34 ans, ne veut plus revenir en équipe nationale belge. Une discussion avec Van Bommel n’a rien changé à cela.

« Le nouveau sélectionneur Mark van Bommel a passé plusieurs coups de fil à des Diables potentiels. Matz Sels aussi a longuement échangé avec Van Bommel au téléphone », écrit Het Nieuwsblad. « Il s’agissait, selon toute vraisemblance, d’un bon entretien au cours duquel il a été demandé si le gardien était encore disponible pour l’équipe nationale. Van Bommel y était certainement ouvert. »

Mais du côté de Sels, ce n’est plus d’actualité. Le gardien a pris sa décision après une période douloureuse sous les ordres de l’ancien sélectionneur Rudi Garcia. Sels avait alors disputé cinq matches solides, mais avait tout de même été écarté de la sélection pour la Coupe du monde au profit du plus jeune Mike Penders. L’appel de Garcia n’était arrivé que quelques heures avant l’annonce officielle de la sélection.

L’international aux treize sélections n’avait pas reçu d’explication détaillée, et cela a laissé des traces. Sels ne s’attendait pas à être finalement écarté de la sélection pour la Coupe du monde, d’autant plus que la fédération belge lui avait justement demandé de poursuivre l’aventure avec l’équipe nationale après le précédent forfait de Koen Casteels.

Après onze ans, sa carrière internationale touche donc à sa fin. La présence de Thibaut Courtois joue également un rôle dans sa décision. Le gardien du Real Madrid a certes déclaré forfait pour la Ligue des nations, mais il sera ensuite de nouveau disponible pour les qualifications à l’Euro et les grandes compétitions. Cela fait planer à nouveau le risque, pour un autre gardien, de voir s’envoler une place pour un Euro ou une Coupe du monde.

Sels ne veut plus prendre ce risque. Van Bommel devra donc intégrer d’autres noms à sa première sélection en tant que sélectionneur de la Belgique vendredi. Senne Lammens, gardien de Manchester United, semble incontestable en l’absence de Courtois. Penders (Chelsea), Maarten Vandevoordt (RB Leipzig) et Lucca Brughmans (prêté par Liverpool au RC Genk) semblent être les autres candidats.