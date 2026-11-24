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Le dossier Jamal Musiala agite le Bayern Munich. Les propos tenus vendredi par Karl-Heinz Rummenigge en marge du match à domicile contre Cologne ont fait des vagues, y compris, semble-t-il, au sein de la direction. Le conseil de surveillance serait de nouveau mécontent de Max Eberl.

Selon Philipp Schneider, de la Süddeutsche Zeitung, qui s’est exprimé dans le podcast du journal « Und nun zum Sport », la direction du club s’accordait sur la nécessité de se réunir à nouveau avec Musiala, ses conseillers et sa famille, compte tenu de sa maladie neurologique et de la prolongation de contrat extrêmement coûteuse signée en 2025. En revanche, l’initiative de Rummenigge n’avait fait l’objet d’aucune concertation en interne.

La « prise de parole froidement calculée » de Rummenigge sur Sky aurait « vraiment laissé sous le choc de nombreuses personnes à la tête du Bayern ». Schneider n’a cité aucun nom dans le podcast de la SZ, mais il a estimé que cette intervention visait tout particulièrement Max Eberl.

Le membre du directoire chargé du sport avait, comme l’entraîneur Vincent Kompany, toujours soutenu publiquement Musiala . C’est aussi lui qui avait finalement négocié, il y a un an et demi, la coûteuse prolongation de contrat du joueur. Selon la SZ, l’attaquant, très éprouvé ces derniers temps, pourrait même toucher jusqu’à 30 millions d’euros par an grâce à diverses clauses complexes et à des « accords parallèles » que, selon Schneider, « le Bayern lui-même n’avait en réalité pas entièrement compris dans les moindres détails à ce moment-là ». La somme annuelle que le champion d’Allemagne en titre doit verser à Musiala pourrait donc « encore augmenter d’un montant vraiment considérable ».

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Les propos de Rummenigge sur Musiala étaient-ils aussi une attaque contre Max Eberl ?

Rummenigge était déjà opposé, au printemps 2025, au nouveau contrat de Musiala négocié par Eberl, « alors que l’on ne savait encore rien de la maladie ». En tant que membre du conseil de surveillance, il l’avait néanmoins finalement approuvé « sans réserve ». Selon un article publié lundi par le Stern, il en va de même pour le président d’honneur Uli Hoeneß.

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D’après cet article, l’augmentation considérable du salaire annuel de Musiala, passé de neuf à 25 millions d’euros, ainsi que sa prime à la signature de 22 millions d’euros avaient suscité des controverses parmi les décideurs. Il aurait été reproché à Eberl de s’être laissé mener par l’entourage de Musiala, notamment son conseiller Christian Schmid, ce qui aurait agacé Hoeneß, pourtant généralement un fervent soutien d’Eberl. Dans l’article du Stern, Schmid est décrit comme « froid et sans scrupules » et le contrat qu’il a négocié comme un « coup de maître » du point de vue du joueur.

« Quand il est question de Jamal Musiala, Karl-Heinz Rummenigge pointe toujours au moins un doigt vers Max Eberl », affirme donc Schneider, journaliste à la SZ. Selon lui, Rummenigge voulait aussi, par ses propos de vendredi, se positionner une nouvelle fois contre le responsable sportif pour montrer : « Regardez qui essaie encore de corriger cette erreur. Ce n’est pas Max Eberl, mais, une fois de plus, ses supérieurs. » D’après le Stern, Hoeneß verrait apparemment les choses de façon similaire.

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Lors de la réunion ordinaire du conseil de surveillance, lundi de la semaine dernière, Eberl aurait été au centre des critiques. Hoeneß aurait notamment élevé la voix parce qu’Eberl n’avait rien entrepris dans le dossier Musiala depuis six mois. Il l’aurait accusé d’une « inactivité » constante.

Fin août, lors du vote de l’organe de surveillance sur la prolongation du contrat d’Eberl jusqu’en 2029, Rummenigge avait déjà été le seul à s’abstenir explicitement , montrant qu’il portait un regard nettement plus critique sur le responsable sportif. Il avait même failli faire échouer à lui seul cette prolongation.

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« J’ai longtemps réfléchi à la possibilité de voter “non” à la prolongation de Max. Ce n’est qu’au cours de la réunion que j’ai décidé de m’abstenir », avait-il expliqué fin septembre à l’Abendzeitung. « J’assume cette décision. »

Uli Hoeneß s’était lui aussi longtemps montré critique à l’égard d’une prolongation d’Eberl. Ses propos évoquant « 60 contre 40 » en marge de la finale de la Coupe d’Allemagne, en mai, avaient fait grand bruit. Mais Eberl se serait depuis bien davantage ouvert à lui, à Rummenigge et au président Herbert Hainer, tenant les dirigeants historiques du Bayern beaucoup mieux informés et méritant ainsi sa prolongation de contrat.

Getty Images

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Bayern Munich : qu’a dit Rummenigge au sujet de Musiala ?

Vendredi, après les déclarations déjà sensibles d’Uli Hoeneß et de Jan-Christian Dreesen dans les jours précédents au sujet d’une éventuelle adaptation du contrat de Musiala, Rummenigge a franchi un nouveau cap. Il a affirmé qu’en raison de sa maladie neurologique caractérisée par des absences, Musiala ne retrouverait très probablement pas son niveau d’autrefois.

« Ce que nous savons laisse malheureusement penser qu’il lui sera difficile de retrouver le niveau qu’il a souvent montré ici, dans ce stade », a déclaré Rummenigge sur Sky. Le membre du conseil de surveillance a également confirmé, plus ou moins clairement, le souhait que Musiala accepte, dans ces circonstances, une baisse de salaire pendant cette période en guise de geste. Il faut « discuter avec le joueur, avec sa famille et surtout avec son agence, parce que, dans ce cas, ces sommes ne sont, sauf votre respect, plus envisageables », a déclaré Rummenigge.

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Peu après, Eberl a indirectement contredit cette position. « Il est légitime de s’inquiéter. Surtout après ce qui s’est passé », a-t-il expliqué après le match nul 1-1 contre le 1. FC Cologne. « Mais nous le voyons à l’entraînement et nous voyons comment il a traversé cette période de 16 ou 17 mois, avec toutes ses difficultés. »

Tout cela, « ce ne sont pas des choses qui permettent à un jeune comme lui de retrouver son élan. Nous sommes convaincus, quand nous le voyons, quand nous l’entendons, quand nous ressentons ce qu’il dégage, qu’il peut retrouver ce niveau », a poursuivi Eberl, contredisant ainsi indirectement Rummenigge et les autres, car « nous, au secteur sportif, avons une autre conviction ».