Ruben Schaken est furieux contre la direction de Feyenoord. Dans un entretien accordé à ESPN, il formule de vives critiques à l’encontre des dirigeants rotterdamois, qui ont reçu une offre du FC Twente pour son fils Jerayno.

L’offre des Tukkers a été refusée par Feyenoord. Schaken affirme que les Rotterdamois réclament une somme très élevée pour ce jeune joueur. « Ils disent qu’ils veulent dix millions d’euros pour lui. »

L’ancien footballeur n’apprécie pas la manière dont les choses se sont passées. « Une somme absurde pour un jeune joueur qui n’a pas encore fait ses débuts en équipe première. » Le père de Schaken se montre très catégorique. « C’est du sabotage de la part de Feyenoord. Je ne laisserai pas mon fils subir cela. »

Le FC Twente offrirait davantage de perspectives au jeune joueur. « Maintenant, le directeur technique Dévy Rigaux refuse de communiquer. Il ne veut se mettre autour de la table que lundi. Nous sommes justement pressés, car le début du championnat approche à grands pas. »

Selon l’ancien joueur de Feyenoord, il n’y a pas seulement peu de perspectives, mais des promesses en l’air ont également été faites. « Jerayno devait être intégré à la préparation, mais cela ne s’est pas produit. » En outre, Kirayno, son autre fils qui évolue à sc Heerenveen, devait être recruté. « Ne dites pas des choses que vous ne pouvez pas tenir », tel est le message de Schaken.

Jerayno Schaken a été appelé la veille du match amical contre le Rayo Vallecano (2-1). « Le match a duré 120 minutes, mais il n’a pas eu l’occasion d’entrer en jeu. Personne ne lui a donné d’explication à ce sujet. »

Feyenoord a réagi aux affirmations de Schaken père. « Le plaidoyer du père de Schaken n’est malheureusement pas seulement émotionnel, il contient aussi un certain nombre de contrevérités. Nous n’allons toutefois pas les réfuter dans les médias », a indiqué le club à ESPN.

« Le fait est que le club considère Jerayno comme l’un des plus grands talents de Feyenoord. Ce n’est pas pour rien qu’il a obtenu un contrat qui court encore pour deux ans. Le club avait récemment déjà envoyé une invitation pour s’asseoir autour de la table avec les représentants de Jerayno », conclut Feyenoord.