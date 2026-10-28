Le ministère chinois des Affaires étrangères a affiché, ce mercredi, une position empreinte d'une grande prudence diplomatique à l'égard de la crise entourant la star française Kylian Mbappé, affirmant qu'il appréciait ses excuses, mais s'abstenant en revanche de donner la moindre indication sur une levée des mesures de boycott prises à son encontre et à l'encontre du championnat espagnol.

Le porte-parole du ministère, Guo Jiakun, a déclaré en réponse à une question au sujet du communiqué du joueur français, selon l'agence de presse espagnole « efe » : « Nous accordons de l'importance aux excuses présentées par la personne concernée. » Et lorsqu'il a été de nouveau interrogé, de manière directe, sur le point de savoir si ces excuses contribueraient à la levée du boycott, il s'est contenté de répéter la même réponse, sans rien ajouter.

Un lapsus en trois langues

Mbappé avait publié, hier mardi, des excuses officielles en français, en chinois et en anglais, qualifiant ses propos de « lapsus », reconnaissant que ses mots avaient blessé de nombreuses personnes en Chine et au sein des communautés chinoises à l'étranger, et exprimant son « profond respect » pour le peuple chinois et son histoire.

L'étincelle de la crise remonte à une interview dans laquelle Mbappé avait affirmé que l'une de ses images satiriques préférées était un montage de son visage sur celui d'un « dictateur chinois », en référence évidente — sans le nommer — à l'ancien dirigeant Mao Zedong.

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Mao, fondateur de la République populaire de Chine en 1949, occupe une place centrale et sacrée dans le récit national du Parti communiste, en tant que symbole du recouvrement de la souveraineté après ce que l'on appelle le « siècle de l'humiliation », malgré la reconnaissance par le Parti lui-même des catastrophes de certaines de ses politiques, comme le « Grand Bond en avant » et la « Révolution culturelle ».

Effondrement des sponsors et arrêt de la diffusion

Les conséquences économiques n'ont pas tardé : les déclarations ont entraîné l'effondrement immédiat d'accords commerciaux colossaux avec des géants chinois, à savoir « Dongpeng », « Mengniu » et « Milk Ground », en plus de l'imposition de restrictions sur le contenu du joueur sur les plateformes numériques et de la suspension de la diffusion des matchs du championnat espagnol, la « Liga », sur la télévision publique chinoise depuis le lundi 26 octobre.





Démarches espagnoles pour contenir la crise

Sous le coup de ces pertes, la Ligue espagnole a réagi rapidement : elle a présenté ses excuses pour l'offense, et son président Javier Tebas a rencontré hier mardi l'ambassadeur de Chine en Espagne, Yao Jing, pour chercher une solution au différend et éviter qu'il n'affecte les accords de coopération, qualifiant la Chine de « partenaire stratégique ».

Dans un développement notable, le groupe de médias chinois (CMG), propriétaire de la chaîne officielle CCTV, a confirmé ce mercredi, dans un communiqué publié à dix-huit heures, heure locale, avoir reçu par l'intermédiaire de la Liga une lettre d'excuses officielle du Real Madrid adressée au peuple chinois.

Dans les extraits de la lettre publiés par le groupe, on peut lire : « Notre club voue un profond respect à la Chine, à son histoire, à sa culture et à son peuple », avec l'affirmation de la volonté du club de continuer à renforcer ses relations avec le pays asiatique, accompagnée des excuses publiques de Mbappé.

Bien qu'ayant confirmé la réception des deux lettres, CMG n'a pas précisé si elle considérait les excuses comme suffisantes, et n'a annoncé aucun changement dans sa décision de suspendre la diffusion des matchs de la Liga, des matchs de Mbappé, ou des publicités dans lesquelles il apparaît.

Ce communiqué est intervenu quelques heures seulement après une position ferme du centre des sports et de la jeunesse relevant de CMG, qui a rejeté le récit d'un média espagnol affirmant que les déclarations de Mbappé étaient « une expression personnelle » et qu'elles ne visaient pas à offenser.

L'organisation a affirmé que les mots du joueur avaient dépassé les limites de l'acceptable et de la liberté d'expression, avertissant le Real Madrid qu'il ne pouvait pas se soustraire à sa responsabilité, et que « sans excuses satisfaisantes, il n'y a pas matière à discussion ».



