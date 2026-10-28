La diplomatie chinoise réagit aux excuses de Mbappé : le boycott de la Liga et du Real Madrid va-t-il prendre fin ?

Le ministère chinois des Affaires étrangères a affiché ce mercredi une position empreinte d'une grande prudence diplomatique face à la crise entourant la star française Kylian Mbappé, affirmant qu'il appréciait ses excuses, tout en s'abstenant en revanche de donner la moindre indication sur une levée des mesures de boycott prises à son encontre et à l'encontre du championnat espagnol.

Le porte-parole du ministère, Guo Jiakun, a déclaré en réponse à une question sur le communiqué du joueur français : « Nous accordons de l'importance aux excuses présentées par la personne concernée. » Interrogé à nouveau et directement sur le point de savoir si ces excuses contribueraient à la levée du boycott, il s'est contenté de répéter la même réponse, sans rien ajouter.

Un lapsus en trois langues

Mbappé avait publié mardi des excuses officielles en français, en chinois et en anglais, qualifiant ses propos de « lapsus », reconnaissant que ses mots avaient blessé de nombreuses personnes en Chine et au sein des communautés chinoises à l'étranger, et exprimant son « profond respect » pour le peuple chinois et son histoire.

L'étincelle de la crise remonte à un entretien dans lequel Mbappé avait affirmé que l'une de ses images satiriques préférées était un photomontage de son visage sur celui d'un « dictateur chinois », en référence claire — sans le nommer — à l'ancien dirigeant Mao Zedong.

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Mao, fondateur de la République populaire de Chine en 1949, occupe une place centrale et sacrée dans le récit national du Parti communiste, en tant que symbole de la restauration de la souveraineté après ce qu'on appelle le « siècle de l'humiliation », malgré la reconnaissance par le Parti lui-même des désastres de certaines de ses politiques, comme le « Grand Bond en avant » et la « Révolution culturelle ».

Effondrement des sponsors et arrêt de la diffusion

Les conséquences économiques ne se sont pas fait attendre. Les déclarations ont entraîné l'effondrement immédiat d'accords commerciaux colossaux avec des géants chinois, à savoir Dongpeng, Mengniu et Milk Ground, en plus de l'imposition de restrictions sur le contenu du joueur sur les plateformes numériques, et de la suspension de la diffusion des matchs du championnat espagnol, la Liga, sur la télévision d'État chinoise depuis le lundi 26 octobre.





Démarches espagnoles pour contenir la crise

Sous le coup de ces pertes, la Ligue de football espagnole a réagi rapidement : elle a présenté ses excuses pour l'offense, et son président Javier Tebas a rencontré mardi l'ambassadeur de Chine en Espagne, Yao Jing, afin d'étudier une solution au différend et d'empêcher qu'il n'affecte les accords de coopération, qualifiant la Chine de « partenaire stratégique ».

Dans un développement notable, le groupe China Media Group (CMG), propriétaire de la chaîne officielle CCTV, a affirmé ce mercredi, dans un communiqué publié à 18 heures, heure locale, avoir reçu, par l'intermédiaire de la Liga, un message d'excuses officiel du Real Madrid adressé au peuple chinois.

Dans les extraits du message publiés par le groupe, on peut lire : « Notre club voue un profond respect à la Chine, à son histoire, à sa culture et à son peuple », avec l'affirmation du souhait du club de continuer à renforcer ses relations avec le pays asiatique, le tout accompagné des excuses publiques de Mbappé.

Malgré la confirmation de la réception des deux messages, CMG n'a pas précisé si elle considérait les excuses comme suffisantes, et n'a annoncé aucun changement dans la décision de suspendre la diffusion des matchs de la Liga, des matchs de Mbappé ou des publicités dans lesquelles il apparaît.

Ce communiqué est intervenu quelques heures seulement après une position ferme du Centre des sports et de la jeunesse relevant de CMG, qui a rejeté le récit d'un média espagnol affirmant que les déclarations de Mbappé étaient une « expression personnelle » sans intention offensante.

L'organisation a affirmé que les mots du joueur avaient dépassé les limites de l'acceptable et de la liberté d'expression, avertissant le Real Madrid qu'il ne pouvait se soustraire à sa responsabilité et que, « sans excuses satisfaisantes, il n'y a pas matière à discussion ».



