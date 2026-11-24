Partager Suivez GOAL sur Google

Pape Gueye, auteur du but du sacre du Sénégal face au Maroc en finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 à Rabat, a exprimé sa grande joie après la sentence du Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a rendu le titre à sa sélection et mis fin à des mois de bataille juridique autour de l'identité du vainqueur du tournoi.

Publicité

Le joueur de Villarreal a publié un message sur son compte Instagram officiel, dans lequel il écrit : « Après ces longs mois d'attente, je ressens avant tout un immense soulagement, mais aussi une grande fierté de voir la deuxième étoile revenir au Sénégal. »

Gueye s'est ensuite adressé aux supporters sénégalais : « Peuple sénégalais, nous donnerons toujours le maximum pour vous rendre fiers de nous. »

L'international sénégalais a également eu un mot particulier pour les Marocains : « Je pense aussi à nos frères marocains. Au-delà du football, le respect et la fraternité entre nos deux peuples restent l'essentiel. Préservons-les. »

Le joueur des Lions de la Teranga a conclu son message par ces mots : « Au bout du compte, c'est l'Afrique qui a gagné », accompagnant sa publication d'un cœur rouge et du drapeau de son pays.

Publicité Publicité

Lire aussi : La décision du TAS menace l'exploit mondial, la FIFA va-t-elle retirer 18 points au Maroc ?

Related Topics

Le message de Gueye fait suite à la décision du Tribunal arbitral du sport, rendue ce mardi, de faire droit à l'appel de la Fédération sénégalaise de football contre la Confédération africaine de football et la Fédération royale marocaine de football, d'annuler la décision du jury d'appel de la CAF rendue le 17 mars dernier et de rétablir le résultat de la finale, remportée 1-0 par le Sénégal après prolongation.

La crise remonte au match disputé le 18 janvier dernier au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, lorsque l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala a accordé un penalty au Maroc dans le temps additionnel, après consultation de la VAR, à la suite d'une intervention de Malick Diouf sur Brahim Díaz. Cette décision a provoqué la colère des joueurs sénégalais, dont plusieurs ont quitté la pelouse avant de revenir pour terminer la rencontre. Díaz a ensuite manqué son penalty.

Publicité

À la reprise, Pape Gueye a inscrit le but de la victoire pour le Sénégal pendant la prolongation, à la 94e minute, offrant à son pays un succès 1-0 et une deuxième étoile africaine. La situation a toutefois basculé sur le plan administratif en mars, lorsque le jury d'appel de la CAF a annulé la décision du jury disciplinaire, considéré que le Sénégal avait abandonné la finale et attribué au Maroc une victoire 3-0 sur la base des articles 82 et 84 du règlement de la compétition.

Le TAS a cependant estimé que ces deux articles ne s'appliquaient pas en l'espèce, puisque l'arbitre avait décidé de reprendre la rencontre plutôt que d'y mettre définitivement fin. La juridiction a jugé que la décision de poursuivre le jeu relevait de ses prérogatives et que le retour des deux équipes sur la pelouse avait permis la poursuite du match. Elle a donc annulé la décision du jury d'appel et rétabli le résultat initial, rendant officiellement le titre au Sénégal.

Publicité

Le Sénégal récupère ainsi son titre continental près de dix mois après la finale, tandis que le Maroc perd le trophée qui lui avait été attribué par le jury d'appel, même si la fédération marocaine a annoncé rejeter la sentence et rester déterminée à engager les démarches juridiques nécessaires pour la contester. Les répercussions de l'une des affaires les plus controversées de l'histoire du football africain restent donc d'actualité, même après que le TAS a tranché le litige.

Lire aussi : Un éminent journaliste français sur la décision du TAS : la CAF a perdu sa crédibilité et a humilié le football africain