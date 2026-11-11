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L’attaquant du Werder Brême Niclas Fullkrug s’est réjoui de son retour en équipe d’Allemagne. En forme, il a évoqué son travail sous les ordres de l’entraîneur Jurgen Klopp, alors que l’Allemagne se prépare à disputer des matches cruciaux de Ligue des nations de l’UEFA contre la Serbie et les Pays-Bas.

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Fullkrug récompensé pour son excellent début de saison au Werder Brême par un retour en sélection allemande

L’attaquant du Werder Brême Niclas Fullkrug a été rappelé en sélection allemande après un début de saison tonitruant en Bundesliga, dont il est le meilleur buteur avec neuf réalisations. Retenu dans le groupe de 24 joueurs convoqué par Jurgen Klopp pour les derniers matches de groupe de la Ligue des nations de l’UEFA, Fullkrug espère peser sur le jeu alors que l’Allemagne s’apprête à affronter la Serbie et les Pays-Bas.

L’attaquant aux 24 sélections a reconnu que ce retour en équipe nationale constituait une véritable reconnaissance de ses performances en club.

La grande forme de Fullkrug offre à l’Allemagne un point d’appui physique de premier plan pour conclure son calendrier international 2026.

Fullkrug ravi de travailler sous les ordres de Klopp et de retrouver des visages familiers

Évoquant son retour en sélection, Fullkrug a souligné combien il appréciait l’occasion de s’entraîner sous les ordres de Jurgen Klopp et de s’intégrer à un groupe en pleine évolution.

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« Je suis ravi d’être de retour. C’est une reconnaissance du travail accompli et de vos performances en club, a déclaré Fullkrug aux journalistes. C’est formidable de faire à nouveau partie de l’équipe nationale et d’avoir la chance de m’entraîner sous les ordres de Jurgen Klopp. »

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« J’ai retrouvé beaucoup de visages familiers et fait aussi la connaissance de nombreux nouveaux joueurs. Le groupe a beaucoup changé et on le ressent vraiment. Je suis heureux de pouvoir simplement être moi-même et que les gens réagissent positivement à cela. »

Ses difficultés à l’étranger et son retour dans son club de cœur

Après avoir surmonté les problèmes physiques rencontrés lors de son passage à l’étranger, Fullkrug estime que son retour sans difficulté au Werder Brême, un club auquel il se sent profondément lié comme à une famille, a relancé sa carrière.

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« Je n’ai jamais été malheureux pendant mon séjour à l’étranger. Je suis très reconnaissant pour ces expériences, car il n’y a pas que le football dans la vie, a expliqué Fullkrug. Le principal problème, c’est que j’avais du mal à rester en forme. Je n’ai pas oublié comment jouer au football pendant cette période. »

« Le Werder Brême, c’est ma maison dans le football. Je m’y sens immédiatement bien. C’est un club riche d’histoire et de tradition. J’y suis arrivé à 14 ans et, quand je regarde le personnel aujourd’hui, 70, 80, voire 90 % de ses membres sont toujours les mêmes. »

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S’adapter aux exigences tactiques avant le déplacement à Belgrade

Alors que l’Allemagne se rendra à Belgrade pour affronter la Serbie vendredi, avant de recevoir les Pays-Bas à Berlin lundi, Fullkrug a détaillé ses responsabilités tactiques dans le système de Klopp, fondé sur une forte intensité.

« Mon rôle est assez différent maintenant. J’ai beaucoup touché le ballon en Bundesliga ces derniers temps et on a besoin de moi dans différentes zones du terrain. En équipe nationale, je serai peut-être davantage un pur finisseur », a-t-il indiqué.

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« Nous avons regardé une excellente prestation face à la Serbie et je ne pense pas que les gens aient pleinement mesuré l’intensité et l’engagement dont les joueurs ont fait preuve. Nous voulons mettre encore plus d’intensité dans notre jeu. »