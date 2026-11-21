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Salem Al-Dawsari, capitaine d'Al-Hilal, ne pourra pas disputer le match face aux Ouzbeks de Neftchi en Ligue des champions de l'AFC Élite, après la désillusion subie à la fin de la semaine dernière.

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Al-Hilal se déplacera après-demain, lundi, sur la pelouse de Neftchi, au stade Istiqlol de Ferghana, en Ouzbékistan, pour le compte de la 5e journée de la phase de ligue (zone Ouest) de la Ligue des champions de l'AFC Élite.

Selon le quotidien saoudien « Al-Riyadiyah », l'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a décidé d'écarter Salem Al-Dawsari du groupe qui s'envolera ce samedi soir pour l'Ouzbékistan afin de disputer cette rencontre asiatique.

Le journal précise que cette décision s'explique par le fait que le « Tornado » n'est pas totalement prêt pour ce match, notamment après l'éprouvant voyage de retour de Bangkok, la capitale thaïlandaise, où il assistait à la cérémonie des trophées des meilleurs d'Asie 2026.

Dès son retour, Salem Al-Dawsari a pris part à l'entraînement collectif d'Al-Hilal ce samedi, au centre sportif d'Al-Majdiya, à Riyad, la capitale saoudienne, mais Inzaghi a décidé de le ménager après son voyage à Bangkok.

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La cérémonie de remise des trophées des meilleurs d'Asie s'est tenue avant-hier, jeudi, à l'Aksra Theatre King Power de Bangkok, qui avait déjà accueilli l'événement en 2017, avec des récompenses décernées dans 19 catégories différentes.

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Parmi les distinctions remises figurait le titre de meilleur joueur d'Asie, que se disputaient Salem Al-Dawsari et Firas Al-Buraikan, attaquant d'Al-Ahli, ainsi que l'Iranien Alireza Beiranvand, gardien du club de Tractor.

Surprise : les deux Saoudiens ont été devancés par Alireza Beiranvand, qui devient le premier Iranien à remporter ce trophée depuis 22 ans et le premier gardien de l'histoire à s'adjuger cette récompense.

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Salem Al-Dawsari a ainsi échoué à décrocher le trophée pour la troisième fois de sa carrière, après l'avoir remporté en 2022 et en 2025. Il serait devenu le premier joueur de l'histoire à réaliser cet exploit.

Al-Dawsari était devenu le premier joueur saoudien à remporter ce trophée à deux reprises, et le quatrième joueur au total à réussir cette performance, après le Qatarien Akram Afif (2019 et 2023), le Japonais Hidetoshi Nakata (1997 et 1998) et l'Ouzbek Server Djeparov (2008 et 2011).

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Salem Al-Dawsari est gêné par une blessure depuis le début de la saison, en raison de l'opération chirurgicale qu'il a subie après avoir disputé la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique avec la sélection saoudienne.

En raison de cette blessure, le capitaine d'Al-Hilal n'a disputé que 3 matchs depuis le début de la saison, dont 2 en tant que remplaçant et un seul comme titulaire, au cours duquel il a inscrit son unique but.

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Mais la malédiction a de nouveau frappé le « Tornado » après sa guérison : il s'est blessé au genou avant la dernière trêve internationale, ce qui l'a empêché de rejoindre le rassemblement de la sélection saoudienne à Doha, la capitale qatarienne.

Pour rappel, Salem Al-Dawsari dispute sa dernière saison sous les couleurs d'Al-Hilal, son contrat expirant en juin prochain, alors que le flou entoure toujours la question d'une éventuelle prolongation.