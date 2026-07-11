La dernière photo… Le premier message de la compagne d’une star sud-africaine après son suicide

Le monde du football est en deuil après le décès du milieu de terrain international sud-africain Jaiden Adams, âgé de 25 ans, quelques semaines seulement après sa participation à la Coupe du monde 2026 avec les Bafana Bafana. alors que des proches lui rendaient hommage et que des médias locaux évoquaient un suicide, la police poursuivant son enquête pour clarifier les circonstances du décès.

Après l’annonce de son décès, Akila Adendorf, la compagne du joueur, a publié un message émouvant sur Instagram : « Un immense merci à tous pour vos messages de condoléances et de soutien. Ils signifient beaucoup pour moi et pour notre fille Alaya en cette période difficile. J’apprécie chaque message reçu, même si je n’ai pas encore pu y répondre. Je m’efforcerai de revenir vers tout le monde dès que possible. Merci pour votre compréhension et votre gentillesse. »

Le milieu de terrain défendait les couleurs des Mamelodi Sundowns, même si le club s’est d’abord abstenu de confirmer ou d’infirmer l’information.

En revanche, l’Association sud-africaine des footballeurs a confirmé la nouvelle via la plateforme « X », en écrivant : «La mort nous a cruellement enlevé l’un des nôtres. Elle a privé notre pays d’un footballeur exceptionnel, mais elle ne pourra pas effacer l’héritage laissé par Jaiden Adams. Nous continuerons à nous souvenir de son humilité, de son talent exceptionnel et de la fierté avec laquelle il a représenté l’Afrique du Sud. Repose en paix, Jaiden, tu ne seras jamais oublié.»

Le site Soccer Laduma a également relayé la réaction de Brinden Johnson, l’une des conseillères proches du joueur : « La blessure est encore vive et tout cela reste extrêmement douloureux. La famille ne souhaite pas recevoir d’appels pour le moment ; elle n’est pas en mesure de répondre à quiconque. Cette perte a profondément bouleversé tout le monde. »

Selon le journal sud-africain Sunday World, le joueur s’est donné la mort samedi matin à son domicile de Stellenbosch, près du Cap.

Selon le journaliste Noho Adams, le joueur souffrait de dépression.

La dernière photo

Selon le journal allemand Bild, quelques heures avant son décès, il avait republié sur son compte Instagram une photo le montrant aux côtés de sa compagne, Aquila Adendorf. Le couple était ensemble depuis de nombreuses années et avait une fille âgée de cinq ans.

Adendorf lui avait souhaité bonne chance sur Instagram avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, publiant un message émouvant avant le premier match de l’Afrique du Sud contre le Mexique : « Bonne chance pour la Coupe du monde, mon amour. »

Elle ajoutait : « Je suis très fière de toi et de tous les efforts que tu as fournis. Entre sur le terrain, profite de chaque instant et montre au monde entier ce dont tu es capable. Quoi qu’il arrive, je resterai toujours ta plus grande supportrice. Je te souhaite beaucoup de succès, de confiance et un tournoi inoubliable. Je t’aime et j’ai hâte de t’encourager ! »