Dans une tragédie qui a secoué le monde sportif espagnol, l'athlétisme espagnol a perdu l'un de ses jeunes talents, après la confirmation du décès de la sauteuse en longueur Julieta Gallego, âgée de 24 ans, parmi les victimes du terrible accident de collision entre deux trains survenu dans la province de Tolède.

Cet accident catastrophique, qui s'est produit près de la localité d'Urda, dans la province de Tolède, a fait au moins 69 morts, à la suite de la collision de deux trains à grande vitesse sur la ligne reliant la capitale Madrid au sud de la région d'Andalousie, dans le deuxième accident mortel que connaît cette ligne en moins d'un an.

La Fédération espagnole rend hommage à sa championne

Dans un communiqué officiel publié sur sa page du réseau social « X », rapporté par l'agence « Reuters » ce jeudi, la Fédération royale espagnole d'athlétisme (RFEA) a exprimé sa profonde tristesse et sa pleine solidarité avec la famille de l'athlétisme face à ce grand malheur.

La Fédération a déclaré dans son communiqué : « La famille de l'athlétisme espagnol partage sa profonde tristesse à la suite du décès de Julieta Gallego, athlète du club AD Sprint, après le tragique accident de train à Urda. Nous exprimons notre plein soutien à sa famille, à ses amis et à ses coéquipières du club. »

Gallego, qui représentait le club AD Sprint à Madrid, était l'un des visages présents régulièrement dans les championnats des clubs espagnols, et avait réalisé le meilleur record personnel de sa carrière au saut en longueur, soit 5,90 mètres, lors du meeting d'Antequera en 2023.

« Une vie prometteuse fauchée »

De son côté, le président de la Fédération espagnole d'athlétisme, Raúl Chapado, a exprimé son profond choc dans des déclarations au quotidien espagnol ABC, affirmant : « Il y a des tragédies qui frappent le cœur de la famille de l'athlétisme. Et aujourd'hui, la communauté sportive pleure le décès de Julieta, qui avait devant elle une vie prometteuse injustement fauchée. »