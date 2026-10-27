L'Argentin Lionel Messi, octuple lauréat du Ballon d'Or, a conclu son parcours dans l'édition 2026 du trophée à la cinquième place, grâce à sa performance avec la sélection de son pays en Coupe du monde, un résultat qui a replacé son nom parmi les prétendants aux plus prestigieuses récompenses individuelles, malgré ses 39 ans et sa fin de carrière internationale qui approche. La perspective de son retour sur les podiums individuels reste ainsi envisageable, bien qu'il se soit éloigné des projecteurs du football européen.

Le quotidien français « L'Équipe » a rapporté que Messi était absent de la cérémonie du Ballon d'Or qui s'est tenue lundi soir à Londres, après s'être rendu à Oviedo pour recevoir le prix Princesse des Asturies vendredi, avant de regagner les États-Unis pour disputer la rencontre de l'Inter Miami face à New York, un match qui s'est soldé par une défaite de son équipe sur le score de deux buts à zéro.

L'absence de la star argentine intervient après sa retraite internationale cet été. Il n'a pas pu ajouter un neuvième Ballon d'Or à son palmarès, mais a réalisé un exploit remarquable en se classant cinquième au classement, profitant de sa performance exceptionnelle en Coupe du monde, une étape marquante de son parcours avec la sélection argentine.

Messi a livré un tournoi de haut niveau au cours duquel il a inscrit 8 buts décisifs jusqu'à la finale, avant que la sélection de son pays ne s'incline face à l'Espagne sur un but à zéro après prolongation, une fin douloureuse pour un parcours international qui l'a vu marquer 126 buts en 208 matchs sous le maillot de l'Argentine.

Malgré son absence à la cérémonie, Messi a été chaleureusement applaudi par le public du London Palladium lorsque son nom est apparu dans une vidéo retraçant les précédents lauréats du trophée, une scène qui a reflété la persistance de sa popularité et de son statut parmi les plus grandes stars de l'histoire du football.

Les statistiques de Messi insuffisantes pour rivaliser avec l'élite européenne

La nomination de Messi est intervenue malgré son éloignement de la compétition hebdomadaire dans les grands championnats européens, puisqu'il a inscrit 40 buts et délivré 27 passes décisives en 41 matchs avec l'Inter Miami durant la période couverte par le vote. Mais évoluer dans le championnat américain ne lui a pas offert la même visibilité face aux clubs de l'élite européenne.

En atteignant la cinquième place, Messi a porté à 17 le nombre de ses apparitions parmi les nominés au Ballon d'Or, dont 14 figurations dans les trois premières places, établissant ainsi un record du nombre de montées sur le podium, tandis que Cristiano Ronaldo le devance en nombre de nominations avec un total de 18 fois.

Messi étant lié à l'Inter Miami par un contrat courant jusqu'en décembre 2028, la porte reste ouverte à la poursuite de sa carrière en club, même si ses chances de concourir à nouveau pour le Ballon d'Or semblent dépendre de sa capacité à réaliser une saison exceptionnelle qui le ramènerait au centre de l'attention mondiale.

En revanche, l'ère de la rivalité historique entre Messi et Ronaldo semble toucher à sa fin, après que le duo a dominé le trophée en remportant 12 titres sur 13 entre 2008 et 2021, avant que la concurrence ne passe à une nouvelle génération de stars.

Cette polémique survient au moment où Mbappé fait face à des pressions après avoir échoué à remporter le Ballon d'Or 2026, revenu à l'attaquant anglais Harry Kane, un résultat qui est allé à l'encontre des attentes de certains supporters de la star française