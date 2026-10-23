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Deux victoires en onze matches, une 13e place en championnat et une humiliation à Côme. Si le couperet tombe, INEOS aurait, selon certaines informations, trois noms crédibles sur sa liste : Nagelsmann, Howe et Conte. Nous confrontons les chiffres aux spéculations.

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Julian Nagelsmann : un projet assorti d’un point d’interrogation

Old Trafford est de plus en plus devenu un endroit où les bonnes intentions tournent court. Les chiffres sont indéniablement mauvais : deux victoires en 11 matches, une 13e place au classement, une lourde défaite 4-1 sur le terrain de Como et une série de sept rencontres sans victoire. Le capitaine a en outre exprimé publiquement ses doutes sur la tactique actuelle. Si Michael Carrick conserve pour l’instant le soutien de la direction, INEOS cherche activement un plan B. Selon The Telegraph, Julian Nagelsmann est son premier choix. Il aurait été sondé et serait intéressé par le poste. Sans emploi depuis l’élimination de l’Allemagne en Coupe du monde, il pourrait également être nommé sans indemnité à verser.

Sur le plan statistique, sa candidature est convaincante. United a tenté plus de tirs que toute autre équipe du championnat (138), mais n’a marqué que 10 buts, et ne récupère le ballon dans le dernier tiers du terrain que trois fois par match. À titre de comparaison, le Bayern de Nagelsmann y parvenait 7,6 fois par rencontre en 2021-2022, soit le meilleur total de Bundesliga. Son Leipzig de 2020-2021 avait par ailleurs subi le moins de tirs et encaissé le moins de buts du championnat, tout en affichant une possession moyenne de 60 %. Les motifs d’inquiétude restent toutefois bien réels : une élimination face au Paraguay aux tirs au but en seizièmes de finale, une défaite en quart de finale de l’Euro 2024 et des rumeurs persistantes de tensions dans le vestiaire du Bayern. Si United retrouve le Nagelsmann de Leipzig, il aura fait une excellente affaire. S’il hérite d’un entraîneur émoussé, ce ne sera qu’une nouvelle expérience coûteuse.

Eddie Howe : l’assurance tous risques

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Si Nagelsmann représente un pari, Eddie Howe fait figure d’assurance tous risques. Il conserverait un soutien important parmi les principaux décideurs. Libre depuis son départ de Newcastle cet été, Howe a déjà repoussé d’autres sollicitations et serait ouvert à une arrivée à Manchester. Son parcours est jalonné de reconstructions réussies : il a mené Bournemouth de la League Two à la Premier League, avant de faire d’un Newcastle menacé de relégation un club qualifié deux fois pour la Ligue des champions. Il a même battu Liverpool à Wembley pour mettre fin à 70 ans d’attente d’un trophée majeur. Rien de flamboyant, mais beaucoup de travail.

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Pour comprendre son attrait, il suffit de regarder les failles actuelles de United. L’équipe a encaissé dix buts en seulement sept matches de championnat, n’a pas réussi le moindre match sans encaisser de but et concède le chiffre inquiétant de 8,1 tirs par rencontre depuis l’intérieur de sa propre surface. À l’inverse, Newcastle, quatrième sous Howe en 2022-2023, avait terminé 14 matches sans encaisser de but et ne concédait que 6,4 tirs par rencontre depuis sa surface. Surtout, son équipe récupérait le ballon dans le dernier tiers du terrain 5,3 fois par match, contre 3,0 pour United. Son approche associe un pressing haut à une défense solide, généralement dans un 4-3-3 assez rigide. La seule interrogation concerne ses limites tactiques. Si Howe stabiliserait sans aucun doute la situation, un effectif qui n’a pas été suffisamment renforcé cet été pourrait avoir besoin de plus qu’une présence rassurante.

Antonio Conte : la grenade à moitié dégoupillée

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Reste le candidat imprévisible. À 57 ans, Antonio Conte affiche un palmarès comprenant des titres de champion avec Chelsea, Naples, l’Inter et la Juventus. Il s’est notamment proposé pour ce poste en septembre. Selon la presse italienne, les discussions se sont poursuivies jusque tard dans la nuit de mercredi, ce qui laisse penser qu’il pourrait même déroger, pour United, à sa règle de ne pas prendre de poste en cours de saison. Mais ses exigences sont élevées : carte blanche sur le marché des transferts et un poids important dans la composition de l’effectif. Son bilan à la tête d’équipes en difficulté est néanmoins difficile à contester. Il avait pris les commandes d’un Chelsea qui venait de terminer 10e et remporté le titre dès sa première saison, avec 30 victoires et 93 points.

Son récent passage à Naples raconte une histoire similaire de transformation rapide. Sous ses ordres, une équipe qui avait terminé 10e en 2023-2024 est devenue championne en 2024-2025, n’encaissant que 27 buts, terminant 19 matches sans encaisser de but et ne concédant que 30 occasions franches sur l’ensemble de la saison. En comparaison, United a déjà concédé 14 occasions franches en seulement sept matches de championnat. Son système de prédilection à trois défenseurs conviendrait en outre parfaitement à l’effectif laissé par Amorim. Le principal risque reste toutefois Conte lui-même, et les informations à ce sujet sont très contradictoires. Alors que La Repubblica affirme que les discussions se poursuivent, The Telegraph indique que United s’est refroidi à son sujet en raison de son caractère abrasif et de ses départs rapides par le passé. Fabrizio Romano a, de son côté, totalement démenti l’existence d’un accord. Conte réglerait rapidement les problèmes défensifs, mais il exige le contrôle de tout le club. Et lorsque l’unité se fissure sous ses ordres, elle vole vite en éclats.

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Le verdict : à qui confier les clés ?

Malgré les rumeurs qui circulent, la liste des candidats est en réalité plus courte que ne le suggèrent les titres de presse. Le Brighton de Fabian Hürzeler récupère le ballon dans le dernier tiers du terrain plus que toute autre équipe du championnat (51 fois, soit 7,3 par match), mais l’entraîneur de 33 ans aurait décidé de ne pas partir. Quant à Unai Emery, qui figure toujours sur la liste des candidats, il est solidement lié à Aston Villa jusqu’en 2029. Il ne reste donc que trois entraîneurs libres qui seraient ouverts à ce poste. Nagelsmann offre le plus grand potentiel, Howe représente le risque le plus faible et Conte promet à la fois la solution la plus rapide et les conséquences les plus explosives. Pour l’heure, Carrick dispose encore de quatre matches cruciaux pour faire ses preuves, contre Bournemouth, Chelsea, la Roma et Aston Villa. Jason Wilcox aurait le dernier mot sur son sort.

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Alors, à qui confier les clés ? Les chiffres suggèrent que les maux de United sont doubles : un pressing qui manque de mordant et une défense qui concède trop d’occasions dans sa surface. Nagelsmann répond surtout au premier problème, Conte au second, tandis que Howe apporte un peu des deux. Nagelsmann semble être le pari à tenter. Le club a désespérément besoin de maîtrise et d’organisation, et il sait associer un pressing de très haut niveau à une capacité éprouvée à dominer les matches, à condition de conserver le soutien du vestiaire. Howe reste la solution de repli raisonnable, et Conte le recours ultime. Tout cela suppose, bien sûr, que Carrick finisse par tomber. Tant qu’INEOS n’aura pas décidé de s’en séparer, il ne s’agira que d’une rumeur, pas d’un fait accompli.