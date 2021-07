La démo de PES 2022 : à quelle date et comment télécharger ?

Le match de football devrait subir une refonte majeure cette année et les fans peuvent avoir un avant-goût de la nouvelle édition des mois à l'avance.

Pro Evolution Soccer reste l'un des jeux de football les plus populaires grâce à son accent sur le gameplay plutôt que sur les licences et les graphismes.

Pour aiguiser l'appétit des joueurs, Konami publie généralement une démo du jeu avant son lancement officiel.

Cette année, Konami a rendu disponible une version anticipée du jeu en téléchargement gratuit afin de tester le système de matchmaking en ligne, appelé "New Football Game Online Performance Test".

Une démo complète suivra probablement, mais les notes de version indiquent que "le gameplay, l'équilibre du jeu, la production, les graphismes, etc. seront modifiés et améliorés".

Quand va sortir la démo de PES 2022 ?

La première version de PES 2022 disponible au téléchargement est le "New Football Game Online Performance Test" qui est un téléchargement gratuit et qui est plus proche d'une version bêta du jeu que d'une véritable démo.

Elle est sortie le 24 juin et devrait être disponible jusqu'au 8 juillet. Le téléchargement est accompagné d'un avertissement indiquant qu'il n'est pas du tout proche de la version finale de PES 2022, ce qui explique probablement pourquoi il a reçu un nom si vague sur les magasins PlayStation et Xbox : "L'objectif principal du New Football Game Online Performance Test est d'évaluer la stabilité et la qualité de connexion de nos serveurs, ainsi que les performances de notre système de matchmaking.

"Veuillez noter que tous les éléments du gameplay (contrôles/équilibre, etc.) et tous les visuels sont en cours de développement. Tout est sujet à changement, et bon nombre de ces éléments seront améliorés à l'avenir. "Cela étant dit, nous espérons que ce petit aperçu vous mettra en appétit pour la sortie officielle !"

Sur quelles consoles la démo de PES 2022 est-elle jouable ?

Le test de performance en ligne du nouveau jeu de football est actuellement disponible en téléchargement sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S et Xbox One.

Il n'y a pas de version téléchargeable sur PC, mais il est prévu que PES 2022 soit confirmé pour PC lors de son annonce officielle le 21 juillet. Le téléchargement du test de performance en ligne est disponible jusqu'au 8 juillet uniquement, vous devrez donc le télécharger avant cette date.

Quelles équipes font partie de la démo ?

Konami a des licences avec la Juventus, Barcelone, Manchester United et le Bayern Munich et toutes ces équipes sont dans la première version de PES 2022 disponible en téléchargement.

La licence exclusive avec la Juventus signifie que PES est la seule simulation de football dans laquelle ils se trouvent, le club s'appelant Piemonte Calcio dans FIFA, utilisant un faux badge et un faux maillot.

Quels stades sont disponibles dans la démo de PES 2022 ?

Le seul stade disponible pour le moment est le stade eFootball, mais vous pouvez choisir de jouer le jour ou la nuit pour voir les effets d'éclairage du jeu.

Le terrain et les conditions météorologiques sont aléatoires, tandis que les moitiés ne peuvent pas être modifiées à partir de cinq minutes chacune. Aucune prolongation ni pénalité ne sont incluses, les matchs peuvent donc se terminer par un match nul.

Seul un match rapide en ligne est actuellement disponible, à la hauteur du titre bêta de "Test de performance en ligne du nouveau jeu de football".

Télecharger la démo de PES 2022

La démo du test de performance en ligne du nouveau jeu de football PES 2022 est disponible gratuitement en téléchargement pour PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S et Xbox One.

La taille de téléchargement est d'environ 6,7 Go et est disponible dans les magasins en ligne sur PlayStation et Xbox.