La demi-finale du Mondial perdue hante toujours Courtois

Thibaut Courtois, le gardien de la sélection belge, n'a toujours pas digéré l'élimination vécue avec sa sélection en demi-finale du dernier Mondial.

À l'instar de son coéquipier chez les Diables Rouges Alex Witsel qui s'est exprimé il y a quelques jours, Thibaut Courtois ressasse toujours avec regrets le revers vécu en demi-finale de la dernière Coupe du Monde face à la France. Même six mois après, il juge que la meilleure équipe avait perdu ce jour-là et que le scénario vécu lui laisse un gout amer par rapport à cette compétition.

Dans ses propos d'après-match, Courtois avait fustigé les Tricolores, en déplorant leur style de jeu "restrictif". À froid, il pense toujours la même chose, indiquant que le football n'est pas sorti grandi de la soirée en question. "La France n’a pas joué, a-t-il répété lors d'une intervention récente à la RTBF. Elle a joué à défendre avec onze joueurs à 40 mètres de leur but. La frustration est là car on perd contre une équipe qui n'est pas meilleure que nous, on a perdu contre une équipe qui ne joue pas mais qui défend. C'est dommage pour le football que la Belgique n'ait pas gagné".

L'actuel gardien du Real a aussi insisté sur le fait que le résultat final était injuste, tout en applaudissant Deschamps et ses hommes pour leur plan parfait : "c’est la France qui a réussi son match. C’est dommage d’avoir encaissé sur une phase arrêtée. Chapeau à eux et dommage pour nous. C’est frustrant car on sentait qu’on aurait pu aller en finale. Et puis, tu perds contre une équipe qui n’était pas meilleure que la nôtre. C’est le foot."

Pour rappel, et malgré cette défaite contre la France, la Belgique a réalisé le meilleur résultat de son histoire dans cette Coupe du Monde. En dominant l'Angleterre lors du match du classement, la bande à Roberto Martinez a terminé à la troisième place, effaçant la performance réussie par Scifo, Gerets et cie lors du Mondial mexicain en 1986 (4e).