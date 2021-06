La demande en mariage de Mahrez avec une bague qui coûte une fortune

Après 16 mois de relation, l'international algérien est prêt à franchir le pas avec une demande très romantique.

L'international algérien et star de Manchester City Riyad Mahrez a montré son côté romantique en faisant sa demande en mariage à sa fiancée Taylor Ward.

Taylor, 23 ans, est la fille de la star de l'émission Real Housewives Of Cheshire, Dawn, et de l'ancien attaquant de Norwich City et Sheffield United, Ashley Ward.

Lors du voyage des amoureux à Mykonos lundi en compagnie de leur famille et de leur amis, dont la star du Borussia Dortmund Erling Haaland, Mahrez, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, a posé la fameuse question à sa compagne avec une bague de fiançailles d'une valeur de 460 000€.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, le double vainqueur du titre de joueur africain de l'année a révélé cette actualité.





"Tellement heureux pour tout cela, tu es la meilleure, tu es celle dont j'ai besoin dans ma vie pour toujours", a écrit Mahrez sur Instagram.

De son côté, Taylor est allé sur Instagram pour partager un cliché avec la légende "Il n'y a personne avec qui je préférerais faire cette vie, je m'attend à une vie entière ensemble. J'ai hâte qu'on puisse vieillir ensemble, je t'aime."

L'article continue ci-dessous



L'ancienne star de Leicester City a d'abord été marié pendant six ans à l'ancien mannequin Rita Johal.

Mahrez s'est fait un nom à Leicester, une équipe qu'il a rejoint depuis Le Havre en deuxième division française en 2014. Après avoir remporté la Premier League anglaise avec les Foxes, il a signé à Manchester City et est devenu un membre important de l'équipe de Pep Guardiola.

Dans la campagne qui vient de s'achever, la star algérienne a marqué neuf buts en 27 matches de championnat alors que les Citizens ont remporté le titre de champion 2020-21. S'adressant à RMC dans une récente interview, Mahrez a révélé que si l'occasion se présentait, il terminerait sa carrière à City. "Mon avenir? Je me sens très bien à Man City. Il n'y a aucune envie de chercher ailleurs », a-t-il déclaré.