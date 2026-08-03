La défaite retentissante enflamme Liverpool : Iraola court contre la montre pour boucler le grand transfert

L'entraîneur espagnol Andoni Iraola, le directeur technique de Liverpool, a tiré de précieuses leçons de la lourde défaite amicale concédée par son équipe face à Leeds United sur le score de 2-4, dimanche dernier en soirée, soulignant que cette défaite a constitué un véritable test qui a révélé les points faibles à corriger avant le début de la nouvelle saison, au moment où le club anglais court contre la montre pour boucler le transfert de la star française Bradley Barcola en provenance du Paris Saint-Germain.

D'importants médias anglais, dont le quotidien « The Telegraph », la chaîne « Sky Sports » et le journal « Liverpool Echo », ont révélé que Liverpool travaille intensivement pour s'attacher les services de l'ancien joueur de Lyon, devenu la priorité offensive du club, au milieu de négociations complexes autour de la valeur financière de l'opération.

Une leçon précieuse

Dans des déclarations à la presse à l'issue du match amical, Iraola a déclaré : « Je pense que nous avons beaucoup appris de ce match. Il est clair que ce n'est pas le résultat que nous espérions, mais je crois que c'était probablement le match amical le plus profitable que nous ayons disputé jusqu'à présent. »

L'entraîneur espagnol a ajouté : « Nous avons joué avec une nette positivité en première période, mais nous avons été totalement passifs en seconde période. Nous avons beaucoup appris aujourd'hui (hier), et je pense que nous pouvons en tirer de bons enseignements et résoudre certains problèmes qui sont apparus », faisant particulièrement référence à la ligne défensive, où Liverpool souffre de plusieurs blessures marquantes.

Le dossier Barcola

Sur le plan des transferts estivaux, Iraola compte sur la période du mercato pour insuffler du sang neuf à son équipe, en particulier après une fenêtre de transferts relativement calme comparée à l'année dernière, puisque seul Victor Muñoz a jusqu'à présent rejoint le club anglais pour 40 millions d'euros.

Après un mercato estival record en 2025, lorsque le club avait dépensé environ 500 millions d'euros, Liverpool est devenu plus prudent cette année, ce qui a suscité l'étonnement et l'inquiétude des supporters qui s'attendaient à une autre fenêtre de transferts estivale bien remplie.

Mais les choses pourraient changer radicalement dans les jours à venir, Liverpool cherchant activement à recruter un joueur offensif marquant.

Alors que l'Ivoirien Yan Diomandé, joueur de Leipzig, était considéré comme une priorité absolue, son transfert probable vers le Real Madrid a poussé Liverpool à se concentrer entièrement sur Bradley Barcola.

Paris fixe son prix

Les rapports de presse ont révélé que le joueur français manifeste un intérêt évident à rejoindre Liverpool, après avoir refusé de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, ce qui a rendu le club parisien ouvert à sa vente, mais pas à n'importe quel prix.

Certains médias ont évoqué un montant de 170 millions d'euros, tandis que d'autres ont fait état de 150 millions d'euros comme prix demandé par le Paris Saint-Germain. Quel que soit le montant final, Liverpool n'est pas disposé, du moins pour le moment, à débourser une somme aussi colossale.

Le quotidien « The Telegraph » a rapporté que le club anglais présentera une offre de 130 millions d'euros, tandis que la chaîne « Sky Sports » a affirmé que Liverpool n'offrira pas plus de 115 millions d'euros.

Ce qui est certain, selon le journal « Liverpool Echo », c'est que le club du Merseyside souhaite négocier un prix inférieur, et a fait de l'ancien joueur de Lyon sa priorité offensive, d'autant plus que Barcola lui-même souhaite rejoindre Liverpool.

Paris exige de recruter d'abord son remplaçant

Le journal anglais a ajouté que le Paris Saint-Germain et son entraîneur Luis Enrique souhaitent finaliser le recrutement d'un remplaçant à Barcola avant de l'autoriser à partir, à condition que toutes les conditions financières et techniques soient remplies.

Le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano a précisé que les négociations se poursuivront dans les jours à venir, et que Liverpool espère conclure l'affaire rapidement, mais que c'est le Paris Saint-Germain qui dicte le rythme des négociations et contrôle le déroulement de l'opération.

Tomori pour renforcer la défense

Dans le même temps, le club anglais réalise des progrès tangibles dans le dossier du transfert de Fikayo Tomori, le défenseur anglais de l'AC Milan, afin de renforcer sa ligne défensive touchée par les blessures. Le joueur, lié à l'AC Milan par un contrat jusqu'en 2027, jouit d'une grande considération à Liverpool.

Le club travaille également sur deux autres dossiers, cette fois relatifs au départ de joueurs afin de dégager les liquidités financières nécessaires aux nouvelles recrues.

Curtis Jones fait face à des pressions croissantes pour partir, alors qu'il ne lui reste plus qu'une seule année de contrat, l'Inter Milan ayant renouvelé son intérêt pour lui contre une indemnité de transfert d'environ 35 millions d'euros, tandis que Liverpool réclame la somme de 40 millions d'euros. Son départ est espéré cette semaine.

Le départ de Harvey Elliott, dont on évoque un lien avec Leeds United et Leipzig, est également fortement souhaité par la direction du club, selon le journal « Liverpool Echo ».

Le journal évoque aussi Federico Chiesa, que l'Atlético de Madrid cherche à recruter, mais le joueur italien est déterminé à s'imposer sous la houlette d'Iraola et ne souhaite pas partir.