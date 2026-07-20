La défaite en finale vire au drame : trois supporters ont perdu la vie et des dizaines d’autres ont été blessés en Argentine

Les répercussions de la défaite de l’équipe d’Argentine lors de la Coupe du monde 2026 n’ont pas été contenues sur la pelouse, Les conséquences se sont propagées aux rues et aux places de tout le pays, où des rassemblements de supporters venus acclamer les joueurs ont viré au drame, faisant plusieurs morts et des dizaines de blessés, sans compter les affrontements avec les forces de l’ordre à Buenos Aires.

Selon le quotidien espagnol Marca, trois personnes ont perdu la vie dans des incidents isolés survenus lors des rassemblements qui ont suivi la défaite de l’Argentine face à l’Espagne (1-0) en finale de la Coupe du monde, disputée au stade MetLife, dans l’État américain du New Jersey.

Malgré l’amertume de la défaite, des dizaines de milliers d’Argentins ont investi les rues pour soutenir leur équipe et saluer son parcours ; mais, dans certaines villes, les célébrations ont viré au drame.

À Rosario, dans la province de Santa Fe, une femme de 45 ans est décédée après être tombée de la benne d’une camionnette lors d’un défilé festif.

Selon les premiers éléments, la victime, identifiée comme Erika Silvana M., a chuté sur la chaussée et a subi un traumatisme crânien fatal.

À Newquay, un homme a perdu la vie et trois autres ont été grièvement blessés lors de l’explosion imprévue de feux d’artifice au cœur d’un rassemblement de supporters à la fin du défilé.

Selon la police locale, l’explosion s’est produite à proximité immédiate d’un groupe de supporters ; les blessés ont été hospitalisés tandis qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.

À Buenos Aires, un homme de 67 ans a succombé à un arrêt cardiaque alors qu’il suivait la finale Argentine-Espagne à la télévision.

Les services de secours sont également intervenus à plusieurs reprises : un homme de 88 ans a fait un arrêt cardiorespiratoire dans le quartier de Caballito, à Buenos Aires, et les secouristes l’ont réanimé avant de l’hospitaliser. Un autre supporter, âgé de 72 ans, a été transporté dans un autre établissement après avoir souffert de difficultés respiratoires.

Selon un bilan officiel, une vingtaine de personnes ont été blessées lors des rassemblements qui ont suivi la deuxième place de l’Argentine dans le tournoi.

Un homme de 47 ans a notamment fait une chute d’environ quatre mètres près de l’avenue « 9 de Julio », se fracturant et se luxant le pied.

Les responsables du service médical d’urgence (SAME) ont également pris en charge plusieurs personnes légèrement blessées lors d’une bousculade aux abords des écrans géants diffusant la finale, ainsi que deux jeunes victimes d’une intoxication alcoolique.

Sur le plan sécuritaire, les forces de l’ordre ont interpellé au moins douze personnes dans la capitale, Buenos Aires, après que des supporters se sont rassemblés près de l’obélisque pour soutenir l’équipe nationale malgré la défaite en finale.

L’intervention des forces de l’ordre pour disperser la foule a provoqué des heurts avec certains supporters, qui ont lancé des bouteilles et divers projectiles. La police a riposté à l’aide de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogènes afin de rétablir le contrôle.